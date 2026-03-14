Η Doja Cat διαγνώστηκε με οριακή διαταραχή προσωπικότητας: Είναι βασανιστικό, παλεύω εδώ και χρόνια

παραδέχθηκε ότι η συνεχής καταπίεση των συναισθημάτων της την επηρέασε βαθιά. «Τελικά αυτό σε προλαβαίνει. Και τώρα παλεύω με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας», σημείωσε.

Από οριακή διαταραχή προσωπικότητας αποκάλυψε ότι πάσχει η Doja Cat , υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ένα «βασανιστικό» γεγονός, σημειώνοντας παράλληλα πως παλεύει χρόνια με αυτή.Η 30χρονη τραγουδίστρια μίλησε για την ψυχική της υγεία σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, όπου εξήγησε ότι βρίσκεται σε θεραπεία εδώ και πολύ καιρό.Η Doja Cat αρχικά ανέφερε: «Από πολύ μικρή έμαθα να προσποιούμαι ότι μου αρέσουν πράγματα, να προσποιούμαι ότι είμαι χαρούμενη και ότι όλα είναι καλά» και έπειταΗ τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι βρίσκεται σε ψυχοθεραπεία εδώ και χρόνια και ότι συνεχίζει μια προσωπική πορεία θεραπείας και αυτοβελτίωσης. «Είμαι πολύ ανακουφισμένη και περήφανη για τον εαυτό μου. Έχω φτάσει πολύ μακριά, παρόλο που εξακολουθώ να κάνω λάθη», είπε.