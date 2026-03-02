H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Πόπη Μαλλιωτάκη: Αν ο γιος μου είχε ανάγκη να έχει επαφή με τον γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, θα το επεδίωκε
Οι γιοι μας έχουν γνωριστεί, αλλά δεν υπάρχει και από τις δύο πλευρές εγγύτητα, εξήγησε η τραγουδίστρια
Τις σχέσεις του παιδιού της με τον γιο της Αγγελικής Ηλιάδη κλήθηκε να σχολιάσει η Πόπη Μαλλιωτάκη. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι τα δύο ετεροθαλή αδέρφια δεν επικοινωνούν συχνά και ότι, αν ο γιος της ένιωθε την ανάγκη να έρθει κοντά με τον αδερφό του, θα το είχε ήδη κάνει, χωρίς να χρειάζεται πλέον τη συγκατάθεσή της.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, η Πόπη Μαλλιωτάκη εξήγησε ότι τα δύο παιδιά του Μπάμπη Λαζαρίδη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008, έχουν γνωριστεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει επικοινωνία και οικειότητα μεταξύ τους.
Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Δεν έχουμε συχνή επαφή. Οι γιοι μας έχουν γνωριστεί, αλλά όταν δεν υπάρχει και από τις δύο πλευρές η εγγύτητα. Δεν μπορεί μία σχέση να είναι μονόπλευρη, χτίζεται και από τις δύο πλευρές. Αν θα τους δούμε φυσικά θα μιλήσουμε, θα χαιρετηθούμε, αλλά δεν έχουμε πάρε-δώσε. Αν ο Βασίλης είχε αυτή την ανάγκη, θα το επεδίωκε από μόνος του, δεν χρειάζεται τη συμβουλή μου, ούτε την άδειά μου, για να συναντιέται με το άλλο παιδί. Ο γιος μου είναι 25, δεν χρειάζομαι εγώ».
Στην ίδια συνέντευξη η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε σχετικά με την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως δεν έχει κόμπλεξ. Όπως είπε: «Είμαι ακομπλεξάριστη στα social media. Δεν είναι κακό να κάνεις μπότοξ ή μια θεραπεία στο πρόσωπο, υπάρχουν άνθρωποι που προσέχουν και άνθρωποι που δεν τους νοιάζει η εμφάνισή τους».
