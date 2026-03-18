Δεληθανάση μετά τις καταγγελίες της Ηλιάδη για τον Λαζαρίδη: Ξέρω τι σημαίνει να μιλάς για κακοποίηση και να σε κοιτάνε με μισό μάτι
Η τραγουδίστρια είχε αναφέρει πως είχε κακοποιηθεί από τον πατέρα του μεγάλου της γιου - Το μήνυμα που έστειλε η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία
Ένα μήνυμα έστειλε η Μαρία Δεληθανάση μέσα από τα social media με αφορμή τις καταγγελίες περί σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης που έκανε η Αγγελική Ηλιάδη, αναφερόμενη στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη.
Όσα είχε πει η Αγγελική Ηλιάδη για τον Μπάμπη Λαζαρίδη
Ακολούθως, ανέφερε πως μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη δεν ήθελε να έχει αρνητικά συναισθήματα για εκείνον, ούτε να μιλάει άσχημα για όσα έζησαν. «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου», δήλωσε.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια εκμυστηρεύτηκε πως είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη σχέση τους, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω των απειλών που δεχόταν για το παιδί της και την οικογένειά της. «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος», κατέληξε.
