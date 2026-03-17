Μπάμπης Λαζαρίδης: Η μαμά μου μου τα έχει πει όλα για τον πατέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό





Για την Αγγελική Ηλιάδη, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, επισήμανε πως την θαυμάζει για πολλούς λόγους: «Χαίρομαι που η μητέρα μου είναι τόσο επιτυχημένη και ταλαντούχα. Στη μαμά μου θαυμάζω ότι μεγαλώνει δυο παιδιά μόνη της. Μερικές φορές τσακωνόμαστε για ηλίθιους λόγους, αν δεν πάω στη σχολή μπορεί να μου πει 2-3 κουβέντες», σημείωσε.



Για την ταμπέλα του "γιου της Ηλιάδη" ανέφερε έπειτα: «Δεν θα ήθελα να με ξέρουν ως τον γιο της Ηλιάδη, θα ήθελα να με ξέρουν με το δικό μου όνομα και προσπαθώ γι’ αυτό».



Ο Μπάμπης Λαζαρίδης εξήγησε πως με την τραγουδίστρια είναι σαν φίλοι και συμβουλεύουν ο ένας τον άλλον: «Είμαστε φίλοι με τη μαμά μου, αλλά δεν συζητάμε τα πάντα. Συζητάμε τα περισσότερα όμως. Πλέον ζητάω συμβουλές για τα προσωπικά μου. Δίνει καλές συμβουλές, έχει εμπειρία σε όλα. Εγώ πια της κάνω κριτική, αλλά πάντα με καλό σκοπό. Θέλω να κάνει καλά πράγματα».



Κλείνοντας, ο νεαρός μίλησε και για την προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας πως ασχολείται με το μόντελινγκ όσο σπουδάζει: «Επειδή παίζω ποδόσφαιρο όλη μου τη ζωή, τραυματίστηκα, έπαθα ρήξη χιαστού και ήμουν 1,5 μήνα στο κρεβάτι και σκεφτόμουν τι άλλο μπορώ να κάνω. Επειδή πίστευα ότι έχω τα χαρακτηριστικά για να κάνω μόντελινγκ, το δοκίμασα αφού έγινε καλά το πόδι μου. Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ. Παράλληλα σπουδάζω και διοίκηση επιχειρήσεων για να έχω μία επιχείρηση στο μέλλον», είπε και σημείωσε πως θα δήλωνε συμμετοχή στο GNTM.



Για όλα όσα έπρεπε να γνωρίζει για τον πατέρα του έχει μιλήσει η Αγγελική Ηλιάδη στον γιο της Μπάμπη Λαζαρίδη και όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει μάθει να ζει με αυτό.Ο νεαρός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 17 Μαρτίου ανέφερε επίσης πως δεν του έλειψε η πατρική φιγούρα, καθώς μεγάλωσε σωστά με τη μητέρα του, τους παππούδες και τον θείο του. Παράλληλα, προχώρησε σε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση του με τη μητέρα του.Ο Μπάμπης Λαζαρίδης για τον πατέρα του, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2008 όταν εκείνος ήταν 3 ετών, δήλωσε: «Δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Μεγάλωσα πάρα πολύ σωστά με τη γιαγιά, τον παππού, τον θείο και τη μητέρα μου. Έχω ψάξει πράγματα για τον πατέρα μου, αλλά μου τα έχει πει ήδη όλα η μητέρα μου και έχω μάθει να ζω με αυτό».