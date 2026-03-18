Η Ζεντάγια ξεκαθαρίζει τις φήμες για κρυφό γάμο με τον Τομ Χόλαντ: Οι φωτογραφίες ήταν AI, δεν είναι αληθινές
Η ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ τις φήμες που ήθελαν εκείνη και τον σύντροφό της να έχουν παντρευτεί κρυφά
Στις φήμες που το τελευταίο διάστημα θέλουν τη Ζεντάγια να έχει παντρευτεί κρυφά με τον Τομ Χόλαντ απάντησε η ηθοποιός, ξεκαθαρίζοντας πως σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Η 29χρονη σταρ εμφανίστηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στο «Jimmy Kimmel Live!» και μεταξύ άλλων μίλησε για τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά τη δήλωση του στιλίστα της, κατά τη διάρκεια των 2026 Actor Awards, την 1 Μαρτίου, ότι το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ζεντάγια σχολίασε με χιούμορ: «Πραγματικά; Δεν έχω δει τίποτα από όλα αυτά!». Ο Κίμελ υπενθύμισε ότι οι θαυμαστές της είχαν φτάσει στο σημείο να φτιάξουν «AI φωτογραφίες γάμου» της Ζεντάγια και του Χόλαντ, που πολλοί πίστεψαν ότι ήταν αληθινές. Η ηθοποιός εξήγησε ότι πολλοί εξαπατήθηκαν, αλλά τόνισε ότι οι φωτογραφίες ήταν ψεύτικες: «Ήμουν έξω και ο κόσμος μου λέει “ω Θεέ μου, οι φωτογραφίες του γάμου σου είναι υπέροχες”. Και εγώ λέω “μωρό μου, είναι AI, δεν είναι αληθινές”».
Για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, η Ζεντάγια έδειξε ένα βίντεο από την επερχόμενη ταινία της, «The Drama», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Στο κλιπ, εμφανίζεται ως νύφη σε φωτογραφία με καλεσμένους και τον Πάτινσον ως γαμπρό, με το κεφάλι του Χόλαντ να έχει επικολληθεί πάνω στο σώμα του Ρόμπερτ Πάτινσον. Η Ζεντάγια επιβεβαίωσε ότι το βίντεο ήταν πραγματικό υλικό από τα γυρίσματα και όχι AI.
Η εμφάνισή της στο σόου έγινε μία μέρα μετά την παρουσία της στα Όσκαρ 2026, όπου φορούσε το δαχτυλίδι αρραβώνων της και ένα χρυσό δαχτυλίδι που έμοιαζε με βέρα, παρουσιάζοντας μαζί με τον Πάτινσον το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στον Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another».
Zendaya Addresses Tom Holland Marriage Rumors, Shares Spoof Wedding Video to ‘Clear the Confusion’ https://t.co/jSPXgVogte— People (@people) March 17, 2026
