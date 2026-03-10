Η εμφάνιση της Ζεντάγια στα λευκά, με χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι μετά τη δήλωση για τον γάμο της με τον Τομ Χόλαντ
Η εμφάνιση της Ζεντάγια στα λευκά, με χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι μετά τη δήλωση για τον γάμο της με τον Τομ Χόλαντ

Η ηθοποιός βρέθηκε στην επίδειξη του οίκου Luis Vuitton στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι

Ιωάννα Μαρίνου
Ντυμένη στα λευκά εμφανίστηκε στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι η Ζεντάγια, λίγο διάστημα μετά την αποκάλυψη για τον κρυφό γάμο της με τον Τομ Χόλαντ από τον στυλίστα της.

Η ηθοποιός πήγε στην επίδειξη Louis Vuitton’s Autumn/Winter 2026 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου και εντυπωσίασε. Η Ζεντάγια φόρεσε ένα πουκάμισο με εκκεντρικό γιακά και μία φουσκωτή φούστα, μίνι από μπροστά και μακριά από πίσω, και «έδεσε» όλο το look με μαύρα αξεσουάρ, όπως η ζώνη και οι γόβες της.

Δείτε το βίντεο



Όπως αναφέρει το Page Six, στο χέρι της υπήρχε και ένα χρυσό δαχτυλίδι, που τράβηξε τα βλέμματα μετά τη δήλωση του Λο Ρόουτς πως ο γάμος της με τον ηθοποιό έχει ήδη πραγματοποιηθεί και δεν το κατάλαβε κανείς, χωρίς ωστόσο η ίδια να έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το γεγονός.
