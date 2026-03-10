Η εμφάνιση της Ζεντάγια στα λευκά, με χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι μετά τη δήλωση για τον γάμο της με τον Τομ Χόλαντ

Louis Vuitton’s Autumn/Winter 2026 που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου και εντυπωσίασε. Η Ζεντάγια φόρεσε ένα πουκάμισο με εκκεντρικό γιακά και μία φουσκωτή φούστα, μίνι από μπροστά και μακριά από πίσω, και «έδεσε» όλο το look με μαύρα αξεσουάρ, όπως η ζώνη και οι γόβες της.



Όπως αναφέρει το Page Six, στο χέρι της υπήρχε και ένα χρυσό δαχτυλίδι, που τράβηξε τα βλέμματα μετά τη δήλωση του Λο Ρόουτς πως ο γάμος της με τον ηθοποιό έχει ήδη πραγματοποιηθεί και δεν το κατάλαβε κανείς, χωρίς ωστόσο η ίδια να έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το γεγονός.





Zendaya shows off gold band at Paris Fashion Week as Tom Holland marriage rumors swirl https://t.co/TOue4bxDaE pic.twitter.com/5NQKgzOXgP — Page Six (@PageSix) March 10, 2026