Ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ ο 57χρονος ιατροδικαστής του Πανεπιστημίου Κρήτης που κατηγορείται για δωροδοκία

Μετά από απολογία έξι και πλέον ωρών του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης – Αρνείται όλες τις κατηγορίες