Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν στα κρυφά
Ο στυλίστας της ηθοποιού έκανε την αποκάλυψη
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν κρυφά η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ.
Η είδηση έγινε γνωστή ύστερα από δήλωση του διάσημου στυλίστα Λο Ρόουτς, ο οποίος συνεργάζεται με την ηθοποιό από το 2011, στο κόκκινο χαλί των Actor Awards το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου.
Μιλώντας στο Access Hollywood ο Ρόουτς είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για το ζευγάρι: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει, τον χάσατε» και όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν είναι αλήθεια, απάντησε: «Είναι απολύτως αλήθεια» και αποχώρησε.
Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είναι ζευγάρι από το 2021. Τον Ιανουάριο του 2025 αρραβωνιάστηκαν, έχοντας κάνει μάλιστα τατουάζ τα αρχικά τους λίγο πριν.
Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είναι ζευγάρι από το 2021. Τον Ιανουάριο του 2025 αρραβωνιάστηκαν, έχοντας κάνει μάλιστα τατουάζ τα αρχικά τους λίγο πριν.
