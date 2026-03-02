Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν στα κρυφά
Ζεντάγια Γάμος τομ χόλαντ

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν στα κρυφά

Ο στυλίστας της ηθοποιού έκανε την αποκάλυψη

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν στα κρυφά
Ιωάννα Μαρίνου
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν κρυφά η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ.

Η είδηση έγινε γνωστή ύστερα από δήλωση του διάσημου στυλίστα Λο Ρόουτς, ο οποίος συνεργάζεται με την ηθοποιό από το 2011, στο κόκκινο χαλί των Actor Awards το βράδυ της Κυριακής 1 Μαρτίου.

Μιλώντας στο Access Hollywood ο Ρόουτς είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για το ζευγάρι: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει, τον χάσατε» και όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν είναι αλήθεια, απάντησε: «Είναι απολύτως αλήθεια» και αποχώρησε.

Δείτε το βίντεο


Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ είναι ζευγάρι από το 2021. Τον Ιανουάριο του 2025 αρραβωνιάστηκαν, έχοντας κάνει μάλιστα τατουάζ τα αρχικά τους λίγο πριν.

