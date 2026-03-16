Η Ζεντάγια εμφανίστηκε με χρυσό δαχτυλίδι στα Όσκαρ μετά τις φήμες για τον μυστικό γάμο της
GALA
Το τελευταίο διάστημα το όνομα της ηθοποιού βρίσκεται στο προσκήνιο μετά τις φήμες για τον μυστικό γάμο της με τον Τομ Χόλαντ

3 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα χρυσό δαχτυλίδι εμφανίστηκε η  Ζεντάγια στα 98α Βραβεία Όσκαρπροκαλώντας νέα φημολογία για τον μυστικό γάμο με της τον Τομ Χόλαντ.

Η ηθοποιός παρουσίασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στον Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another». 

Η Ζεντάγια επέλεξε για την περίσταση ένα καφέ, μακρύ φόρεμα με τον έναν ώμο έξω, ολοκληρώνοντας το look της με λαμπερά κοσμήματα: σκουλαρίκια και ρολόι Rolex. Ωστόσο, τα δαχτυλίδια της τράβηξαν την προσοχή, κυρίως εκείνο που φαινόταν σαν  χρυσή βέρα, ενισχύοντας τις φήμες για τον κρυφό γάμο της με τον Χόλαντ.

Δείτε φωτογραφίες

Ο προσωπικός στυλίστας της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, είχε δηλώσει στα Actor Awards ότι η ηθοποιός παντρεύτηκε κρυφά, ωστόσο δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από κανέναν από τους δύο ηθοποιούς. Στην εκδήλωση των Όσκαρ, ο Ρόουτς απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση αν ο γάμος έχει όντως γίνει.

Η Ζεντάγια είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της με τον Χόλαντ στα 2025 Golden Globes, κάνοντας τότε δημόσια εμφάνιση με το δαχτυλίδι του αρραβώνα της. Παρά τις συνεχείς φήμες και τις παρατηρήσεις των θαυμαστών του ζευγαριού, ούτε η Ζεντάγια, αλλά ούτε και ο Χόλαντ έχουν κάνει επίσημη δήλωση για την πορεία της σχέσης τους.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης