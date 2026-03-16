Η Ζεντάγια εμφανίστηκε με χρυσό δαχτυλίδι στα Όσκαρ μετά τις φήμες για τον μυστικό γάμο της
Η Ζεντάγια εμφανίστηκε με χρυσό δαχτυλίδι στα Όσκαρ μετά τις φήμες για τον μυστικό γάμο της
Το τελευταίο διάστημα το όνομα της ηθοποιού βρίσκεται στο προσκήνιο μετά τις φήμες για τον μυστικό γάμο της με τον Τομ Χόλαντ
Με ένα χρυσό δαχτυλίδι εμφανίστηκε η Ζεντάγια στα 98α Βραβεία Όσκαρ, προκαλώντας νέα φημολογία για τον μυστικό γάμο με της τον Τομ Χόλαντ.
Η ηθοποιός παρουσίασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στον Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another».
Η Ζεντάγια επέλεξε για την περίσταση ένα καφέ, μακρύ φόρεμα με τον έναν ώμο έξω, ολοκληρώνοντας το look της με λαμπερά κοσμήματα: σκουλαρίκια και ρολόι Rolex. Ωστόσο, τα δαχτυλίδια της τράβηξαν την προσοχή, κυρίως εκείνο που φαινόταν σαν χρυσή βέρα, ενισχύοντας τις φήμες για τον κρυφό γάμο της με τον Χόλαντ.
Ο προσωπικός στυλίστας της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, είχε δηλώσει στα Actor Awards ότι η ηθοποιός παντρεύτηκε κρυφά, ωστόσο δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από κανέναν από τους δύο ηθοποιούς. Στην εκδήλωση των Όσκαρ, ο Ρόουτς απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση αν ο γάμος έχει όντως γίνει.
Η Ζεντάγια είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της με τον Χόλαντ στα 2025 Golden Globes, κάνοντας τότε δημόσια εμφάνιση με το δαχτυλίδι του αρραβώνα της. Παρά τις συνεχείς φήμες και τις παρατηρήσεις των θαυμαστών του ζευγαριού, ούτε η Ζεντάγια, αλλά ούτε και ο Χόλαντ έχουν κάνει επίσημη δήλωση για την πορεία της σχέσης τους.
Η ηθοποιός παρουσίασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Μαρτίου μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στον Πολ Τόμας Άντερσον για την ταινία «One Battle After Another».
Η Ζεντάγια επέλεξε για την περίσταση ένα καφέ, μακρύ φόρεμα με τον έναν ώμο έξω, ολοκληρώνοντας το look της με λαμπερά κοσμήματα: σκουλαρίκια και ρολόι Rolex. Ωστόσο, τα δαχτυλίδια της τράβηξαν την προσοχή, κυρίως εκείνο που φαινόταν σαν χρυσή βέρα, ενισχύοντας τις φήμες για τον κρυφό γάμο της με τον Χόλαντ.
Zendaya Pairs Engagement Ring with What Looks to Be a Wedding Band at 2026 Oscars amid Rumors She Secretly Wed Tom Holland https://t.co/YysshKLykn— People (@people) March 16, 2026
Η Ζεντάγια είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της με τον Χόλαντ στα 2025 Golden Globes, κάνοντας τότε δημόσια εμφάνιση με το δαχτυλίδι του αρραβώνα της. Παρά τις συνεχείς φήμες και τις παρατηρήσεις των θαυμαστών του ζευγαριού, ούτε η Ζεντάγια, αλλά ούτε και ο Χόλαντ έχουν κάνει επίσημη δήλωση για την πορεία της σχέσης τους.
