Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Τα φιλιά με τη Βιτόρια Σερέτι στο Λος Άντζελες
Ο ηθοποιός και το μοντέλο εθεάθησαν σε μία κοινή έξοδο για ψώνια

Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Διαχυτικοί εμφανίστηκαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι σε κοινή έξοδό τους στο Λος Άντζελες, με τον φακό να τους απαθανατίζει να φιλιούνται ανάμεσα στον κόσμο.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο Ντι Κάπριο και η Σερέτι εντοπίστηκαν στη Melrose Place, μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές για αγορές στην πόλη. Σύμφωνα με πρόσωπα που τους είδαν, το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο, να χαμόγελα ενώ έκανε τα ψώνια του, ενώ σε στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στο «TMZ» καταγράφηκαν να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν φιλιά.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας τους,  ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι γευμάτισαν σε τοπικό καφέ και στη συνέχεια επισκέφτηκαν κατάστημα του γαλλικού οίκου μόδας A.P.C., όπου περιηγήθηκαν στις νέες συλλογές. Η κοινή τους παρουσία στο Λος Άντζελες θεωρείται σχετικά σπάνια, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν απαθανατιστεί κυρίως σε ταξίδια στην Ευρώπη, ιδίως στα ανοικτά των ακτών της Γαλλίας και της Ιταλίας, συχνά σε στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα.

Οι φήμες για τη σχέση του Ντι Κάπριο και της Σερέτι κυκλοφόρησαν το 2023. Παρότι ο διάσημος ηθοποιός δεν συνηθίζει να κάνει μακροχρόνιες σχέσεις, οι πρόσφατες κοινές τους εμφανίσεις δείχνουν ότι οι δυο τους διανύουν μια καλή περίοδο στα προσωπικά τους.

Φωτογραφία άρθου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

