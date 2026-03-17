Μίνα Ορφανού: Και να ήθελα να επιστρέψω στην τηλεόραση με τόση κακοποίηση που ακούω, φοβάμαι
Είμαι πολύ καλύτερα εκτός χώρου και είναι και επιλογή μου, διευκρίνισε η ηθοποιός

Αρνητική στο ενδεχόμενο να επιστρέψει τηλεοπτικά δήλωσε η Μίνα Ορφανού. Η ηθοποιός έκανε λόγο για κακοποίηση στον χώρο της τηλεόρασης, γεγονός που την αποτρέπει. Η ίδια άλλωστε δεν έχει όμορφες αναμνήσεις από τη σύνδεσή της με το μέσο μετά τη συμμετοχή της στη σειρά «Βασιλιάδες».

Μετά από ερώτηση στο πλαίσιο συνέντευξής της στη εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 17 Μαρτίου, για το αν δέχεται τηλεοπτικές προτάσεις η Μίνα Ορφανού είπε χαρακτηριστικά: «Και να ‘θελα να επιστρέψω στην τηλεόραση, με τόση κακοποίηση που ακούω μέσα, φοβάμαι κι εγώ μην κακοποιηθώ. Είμαι πολύ καλύτερα εκτός χώρου. Και είναι και επιλογή μου. Δεν είναι εύκολο μία κοπέλα διαφορετικού τύπου, πιστεύω ότι να έχει συνέχεια ρόλους μέσα. Εγώ δεν θεωρώ ανοιχτόμυαλο το χώρο. Δεν θέλω να μπλέκω μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν έχω καλές εμπειρίες. Δεν μου πρόσφερε και κάτι αυτή η δουλειά στο κάτω-κάτω της γραφής σε εμένα».

Όσον αφορά στην παρουσία της στους «Βασιλιάδες», η ηθοποιός θυμήθηκε την κούραση που βίωσε, αλλά και τον θάνατο του Τόμας Πρωτόπαπα σε τροχαίο. «Αυτό που θυμάμαι από τους “Βασιλιάδες” είναι πολλή κούραση, πολύ διάβασμα και πολλά χαμόγελα μετά στο δρόμο. Βέβαια, όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο και ξαφνικά μαθαίνεις ότι έφυγε, είναι αυτό το “Ωχ, τι έγινε τώρα;”», σημείωσε.

Παράλληλα, μετέφερε την εμπειρία της από τη συμμετοχή της σε βιντεοκλίπ της Ελένης Φουρέιρα, διευκρινίζοντας πως δεν θα το επαναλάμβανε. «Θυμάμαι ότι ήτανε τέσσερις ώρες γύρισμα μου είχανε πει, είχαμε πάει πέντε η ώρα το απόγευμα, είχα κανονίσει μετά ότι εγώ θα πάω να κάνω τα δικά μου και έφυγα από κει έξι η ώρα την άλλη μέρα το ξημέρωμα. Δεν θα ξανάκανα βίντεο κλιπ», πρόσθεσε.
Σχετικά Άρθρα

