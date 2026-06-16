Η ΝΔ επιστρατεύει «βαριά ονόματα» για περιοδείες στην περιφέρεια, διαρκείς οι εξορμήσεις Μητσοτάκη
Η ΝΔ επιστρατεύει «βαριά ονόματα» για περιοδείες στην περιφέρεια, διαρκείς οι εξορμήσεις Μητσοτάκη
Η κυβέρνηση δεν εστιάζει μόνο στο Λεκανοπέδιο ή σε αστικές περιοχές της περιφέρειας γιατί τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεσή της αποτυπώνουν μεγαλύτερη φθορά σε περιοχές της περιφέρειας, εκτός των πρωτευουσών νομών, συγκριτικά με τις αστικές περιοχές
Πολύ τακτικές εξόδους από το Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να κάνει το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εν τέλει σήμερα θα περιοδεύσει σε περιοχές της Ανατολικής και όχι της Δυτικής Αττικής. Η αλλαγή γεωγραφικής κατεύθυνσης συνδέεται με την ελαφρά καθυστέρηση στις υπογραφές της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, καθώς ο κ. Μητσοτάκης θέλει να συνδυάζει τις επισκέψεις του με παραδοτέα έργα.
Έτσι και σήμερα θα ξεκινήσει από τα αντιπλημμυρικά έργα που «τρέχει» η Περιφέρεια Αττικής στον λόφο Κόρμπι, θα συνεχίσει με το Κέντρο Υγείας Βάρης που έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο δημαρχείο της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμα του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας.
Η κυβέρνηση όμως δεν εστιάζει μόνο στο Λεκανοπέδιο ή σε αστικές περιοχές της περιφέρειας. Και αυτό γιατί τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεση του το Μέγαρο Μαξίμου αποτυπώνουν μεγαλύτερη φθορά σε περιοχές της περιφέρειας, εκτός των πρωτευουσών νομών, συγκριτικά με τις αστικές περιοχές. Οι αιτίες είναι αρκετές και μπορεί να ποικίλλουν κατά τόπους π.χ. άπαντες επηρεάζονται από την ακρίβεια, υπάρχουν όμως αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών στον πρωτογενή τομέα.
Τούτου δοθέντος, ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια, με άξονα και τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης στελεχών που «τρέχουν». Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, ενώ έπονται τα Ιωάννινα και η Λάρισα και η αρχή είχε γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, «φύλλα πορείας» για τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας παίρνουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Στην Αιτωλοακαρνανία θα περιοδεύσει την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Κυρανάκης μαζί με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα επωμιστεί την Αχαϊα μαζί με τους υφυπουργούς Νίκο Παπαϊωάννου και Σταύρο Καλαφάτη, ενώ στην Ηλεία θα περιοδεύσει ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης μαζί με την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη.
Tα κλιμάκια θα βγαίνουν με συστηματικότητα, ενώ δεδομένα οι ρυθμοί θα πέσουν κάπως από τα μέσα Ιουλίου και μετά, όμως ο σχεδιασμός θα επιστρέψει δριμύτερος στο τέλος Αυγούστου και ενόψει της ΔΕΘ. Η λογική που επικρατεί στην Πειραιώς είναι ότι θα πρέπει το κόμμα να γυρίσει σίγουρα δύο φορές όλη την Ελλάδα έως τις εκλογές, με μπροστάρη τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και όλα του τα κορυφαία στελέχη στις επάλξεις.
Επίσης, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα και έρευνα της εταιρίας Interview για τη Βεργίνα Τηλεόραση με έμφαση στην Α’ Θεσσαλονίκης. Σε αυτή η ΝΔ προηγείται με 24,5% έναντι της δεύτερης Ελληνικής Λύσης με 13,8% και ακολουθούν ΕΛΑΣ με 13,5%, Ελπίδα για Δημοκρατία με 9,5% και το ΠΑΣΟΚ πέμπτο με 7,3%. Τέλος, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 3,8%, η Φωνή Λογικής 3,7% και το ΜΕΡΑ25 3%, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το 23% των πολιτών δηλώνει θετικό απέναντι σε ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά.
Έτσι και σήμερα θα ξεκινήσει από τα αντιπλημμυρικά έργα που «τρέχει» η Περιφέρεια Αττικής στον λόφο Κόρμπι, θα συνεχίσει με το Κέντρο Υγείας Βάρης που έχει ανακαινιστεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο δημαρχείο της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και θα κλείσει το πρόγραμμα του με ομιλία σε πολίτες σε καφετέρια της Βούλας.
Η κυβέρνηση όμως δεν εστιάζει μόνο στο Λεκανοπέδιο ή σε αστικές περιοχές της περιφέρειας. Και αυτό γιατί τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεση του το Μέγαρο Μαξίμου αποτυπώνουν μεγαλύτερη φθορά σε περιοχές της περιφέρειας, εκτός των πρωτευουσών νομών, συγκριτικά με τις αστικές περιοχές. Οι αιτίες είναι αρκετές και μπορεί να ποικίλλουν κατά τόπους π.χ. άπαντες επηρεάζονται από την ακρίβεια, υπάρχουν όμως αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών στον πρωτογενή τομέα.
Τούτου δοθέντος, ο επικαιροποιημένος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει εξορμήσεις κλιμακίων στην περιφέρεια, με άξονα και τις πολιτικές ακαδημίες επιμόρφωσης στελεχών που «τρέχουν». Αυτή την Πέμπτη η δεύτερη πολιτική ακαδημία θα γίνει στο Αγρίνιο, ενώ έπονται τα Ιωάννινα και η Λάρισα και η αρχή είχε γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, «φύλλα πορείας» για τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας παίρνουν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Στην Αιτωλοακαρνανία θα περιοδεύσει την Πέμπτη ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Κυρανάκης μαζί με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης θα επωμιστεί την Αχαϊα μαζί με τους υφυπουργούς Νίκο Παπαϊωάννου και Σταύρο Καλαφάτη, ενώ στην Ηλεία θα περιοδεύσει ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης μαζί με την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη.
Tα κλιμάκια θα βγαίνουν με συστηματικότητα, ενώ δεδομένα οι ρυθμοί θα πέσουν κάπως από τα μέσα Ιουλίου και μετά, όμως ο σχεδιασμός θα επιστρέψει δριμύτερος στο τέλος Αυγούστου και ενόψει της ΔΕΘ. Η λογική που επικρατεί στην Πειραιώς είναι ότι θα πρέπει το κόμμα να γυρίσει σίγουρα δύο φορές όλη την Ελλάδα έως τις εκλογές, με μπροστάρη τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και όλα του τα κορυφαία στελέχη στις επάλξεις.
Οι νέες μετρήσειςΚαι στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha η ΝΔ προηγείται άνετα του δεύτερου, με 23,2% έναντι του 14,2% που συγκεντρώνει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και του 10,3% του ΠΑΣΟΚ. Στην ίδια μέτρηση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 8,1%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 6,6%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, ενώ στις παρυφές της Βουλής κινούνται Φωνή Λογικής με 2,9% και ΜΕΡΑ25 με 2,8%. Σε κάθε περίπτωση, στη ΝΔ περιμένουν να ξεδιπλωθεί και ο σχεδιασμός του Αντώνη Σαμαρά για το νέο κόμμα.
Επίσης, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα και έρευνα της εταιρίας Interview για τη Βεργίνα Τηλεόραση με έμφαση στην Α’ Θεσσαλονίκης. Σε αυτή η ΝΔ προηγείται με 24,5% έναντι της δεύτερης Ελληνικής Λύσης με 13,8% και ακολουθούν ΕΛΑΣ με 13,5%, Ελπίδα για Δημοκρατία με 9,5% και το ΠΑΣΟΚ πέμπτο με 7,3%. Τέλος, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 3,8%, η Φωνή Λογικής 3,7% και το ΜΕΡΑ25 3%, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ το 23% των πολιτών δηλώνει θετικό απέναντι σε ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά.
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