Η ΝΔ επιστρατεύει «βαριά ονόματα» για περιοδείες στην περιφέρεια, διαρκείς οι εξορμήσεις Μητσοτάκη

Η κυβέρνηση δεν εστιάζει μόνο στο Λεκανοπέδιο ή σε αστικές περιοχές της περιφέρειας γιατί τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεσή της αποτυπώνουν μεγαλύτερη φθορά σε περιοχές της περιφέρειας, εκτός των πρωτευουσών νομών, συγκριτικά με τις αστικές περιοχές