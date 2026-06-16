Σαφάρι της εφορίας σε αναδρομικά και συντάξεις, ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε αναδρομικά, προσυμπληρωμένους κωδικούς και δηλώσεις του 2023 που εμφανίζουν αποκλίσεις με τις βεβαιώσεις αποδοχών





Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε



Οι περιπτώσεις που μπαίνουν στο μικροσκόπιο Το ενδιαφέρον του φοροελεγκτικού μηχανισμού στρέφεται κυρίως σε περιπτώσεις φορολογουμένων για τους οποίους εκδόθηκαν μεταγενέστερα διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, χωρίς όμως να ακολουθήσει η υποβολή της απαιτούμενης τροποποιητικής δήλωσης.



Στόχος είναι να εντοπιστούν αδήλωτα ποσά και να αποκατασταθούν τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί στην



Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών και συντάξεων του φορολογικού έτους 2022 θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου 2026.







Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες υποθέσεων. Η πρώτη αφορά τους προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών και συντάξεων που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Η δεύτερη αφορά αναδρομικές αποδοχές οι οποίες προκύπτουν από τις βεβαιώσεις των εργοδοτικών φορέων αλλά δεν δηλώθηκαν από τους φορολογούμενους. Η τρίτη αφορά τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυψε επιστροφή φόρου ή μείωση της αρχικής φορολογικής επιβάρυνσης και οι οποίες

θα περάσουν από νέο έλεγχο.



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Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα ξεκινήσει η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους φορολογούμενους που εμφανίζουν αποκλίσεις. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να τα εναρμονίσουν με τα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.



Όσοι αγνοήσουν τις σχετικές ειδοποιήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικό προσδιορισμό φόρου από τις υπηρεσίες συμμόρφωσης και το ΚΕΦΟΔΕ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις και καταλογισμό φόρου.



Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών και συντάξεων, καθώς οι φορολογούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τους τροποποιήσουν οι ίδιοι. Εάν ένας μισθωτός ή συνταξιούχος διαπιστώσει ότι τα ποσά που εμφανίζονται στο Ε1 είναι λανθασμένα, θα πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη ή στον φορέα που εξέδωσε τη σχετική βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην



Νέο κύκλο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ανοίγει η ΑΑΔΕ βάζοντας στο στόχαστρο μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν φορολογική δήλωση το 2023 για τα εισοδήματα του 2022.Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε αναδρομικές αποδοχές που δεν δηλώθηκαν, σε διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών που δεν συνοδεύτηκαν από τροποποιητικές δηλώσεις και σε αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων του Ε1 και των δεδομένων που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση.Το ενδιαφέρον του φοροελεγκτικού μηχανισμού στρέφεται κυρίως σε περιπτώσεις φορολογουμένων για τους οποίους εκδόθηκαν μεταγενέστερα διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, χωρίς όμως να ακολουθήσει η υποβολή της απαιτούμενης τροποποιητικής δήλωσης.Στόχος είναι να εντοπιστούν αδήλωτα ποσά και να αποκατασταθούν τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των στοιχείων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς φορείς.Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τη συμμόρφωση των φορολογουμένων με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών και συντάξεων του φορολογικού έτους 2022 θα ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου 2026.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης θα έχουν στα χέρια τους πλήρη εικόνα για τις περιπτώσεις που εμφανίζουν αποκλίσεις.Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες υποθέσεων. Η πρώτη αφορά τους προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών και συντάξεων που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Η δεύτερη αφορά αναδρομικές αποδοχές οι οποίες προκύπτουν από τις βεβαιώσεις των εργοδοτικών φορέων αλλά δεν δηλώθηκαν από τους φορολογούμενους. Η τρίτη αφορά τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυψε επιστροφή φόρου ή μείωση της αρχικής φορολογικής επιβάρυνσης και οι οποίεςθα περάσουν από νέο έλεγχο.Οι διασταυρώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ήδη η ΑΑΔΕ από τις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων. Τα ποσά που αναγράφονται στο έντυπο Ε1 θα συγκριθούν με τα στοιχεία που απέστειλαν εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και λοιποί φορείς, προκειμένου να εντοπιστούν διαφορές που ενδεχομένως επηρεάζουν τον φόρο που αναλογεί σε κάθε φορολογούμενο.Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα ξεκινήσει η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους φορολογούμενους που εμφανίζουν αποκλίσεις. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να τα εναρμονίσουν με τα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.Όσοι αγνοήσουν τις σχετικές ειδοποιήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικό προσδιορισμό φόρου από τις υπηρεσίες συμμόρφωσης και το ΚΕΦΟΔΕ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις και καταλογισμό φόρου.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών και συντάξεων, καθώς οι φορολογούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τους τροποποιήσουν οι ίδιοι. Εάν ένας μισθωτός ή συνταξιούχος διαπιστώσει ότι τα ποσά που εμφανίζονται στο Ε1 είναι λανθασμένα, θα πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη ή στον φορέα που εξέδωσε τη σχετική βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ

Μετά την υποβολή των διορθωμένων στοιχείων από τον εκδότη της βεβαίωσης, η φορολογική διοίκηση προχωρά σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης και επανυπολογισμό του φόρου εισοδήματος.



Μέσω της νέας αυτής άσκησης διασταυρώσεων η ΑΑΔΕ επιχειρεί να εντοπίσει αδήλωτα αναδρομικά και φορολογικές παραλείψεις προηγούμενων ετών, αξιοποιώντας τα ηλεκτρονικά δεδομένα που διαθέτει για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.