Γκουίνεθ Πάλτροου: Τα παρασκήνια από την προετοιμασία για την αποκαλυπτική εμφάνιση στα Όσκαρ - «Δεν θα μπορώ να πάω τουαλέτα»
Οι στιλιστικές επιλογές της διάσημης ηθοποιού συζητήθηκαν πολύ
Ένα βίντεο από την πολύωρη προετοιμασία για την εμφάνισή της - που συζητήθηκε για το αποκαλυπτικό φόρεμα - στα φετινά Όσκαρ δημοσίευσε στο Instagram η Γκουίνεθ Πάλτροου.
Το βίντεο της διάσημης ηθοποιού ξεκινά με τις προετοιμασίες για τα μαλλιά και το μέικ απ της.
Κάποια στιγμή, μάλιστα, η Πάλτροου δυσκολεύτηκε με τις ψεύτικες βλεφαρίδες που της έβαλαν λέγοντας «τυφλώθηκα».
Στη συνέχεια και ενώ η προετοιμασία είχε «πάρει φωτιά», η ηθοποιός δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την κόρη της, Απλ, με την οποία αρχικά συμφώνησαν ότι ξεχώρισαν την ταινία «Martin Supreme» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ.
Όταν, όμως, η συζήτηση έφτασε στο φόρεμα που είχε επιλέξει, η Πάλτροου περιέγραψε τις... τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε: «Σχεδόν θα με ράψουν στο φόρεμά μου, δεν θα μπορώ να πάω τουαλέτα όλη την ώρα που θα είμαι στην τελετή».
Το βίντεο τελειώνει με τους συνεργάτες της ηθοποιού να την αποθεώνουν για την εμφάνισή της με επίθετα όπως «καταπληκτική» και «απίστευτη».
Δείτε το βίντεο
