Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αντέδρασε για τα σχόλια του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο
Έχει δημιουργηθεί μέχρι και άτυπο κίνημα εναντίον του ηθοποιού που καλεί τους ψηφοφόρους των βραβείων Όσκαρ να μην τον ψηφίσουν
Τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ πως κανείς δεν ενδιαφέρεται για το μπαλέτο και την όπερα σχολίασε έμμεσα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Ο σκηνοθέτης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο φεστιβάλ «South by Southwest», μιλώντας για τη σημασία της συλλογικής εμπειρίας της τέχνης έκανε μία έμμεση αναφορά σε όσα είχε πει ο ηθοποιός που είχαν προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις, με τον κόσμο να τον χειροκροτά και να ξεσπά σε γέλια.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ξεκίνησε να λέει για τον κινηματογράφο: «Η πραγματική εμπειρία είναι όταν μια κοινότητα συγκεντρώνεται σε έναν σκοτεινό χώρο γεμάτο αγνώστους και μοιράζεται συναισθήματα» και έπειτα πρόσθεσε: «Αυτό συμβαίνει στις ταινίες, στις συναυλίες και συμβαίνει επίσης στο μπαλέτο και στην όπερα».
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι υποψήφιος για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στα φετινά Academy Awards που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου, για την ταινία «Marty Supreme». Μετά τη δήλωσή του αυτή ωστόσο κυκλοφορεί, σύμφωνα με τη Daily Mail, ένα άτυπο κίνημα με τίτλο «Stop Timmy», το οποίο καλεί τους ψηφοφόρους να μην τον ψηφίσουν.
Ο ηθοποιός σε συζήτηση που έκανε με τον Μάθιου ΜακΚόναχι τον Φεβρουάριο για λογαριασμό του Variety είχε πει χαρακτηριστικά μιλώντας για την όπερα και το μπαλέτο: «Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου πρέπει να λες: “Κρατήστε το ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια”». Ωστόσο, είχε προσπαθήσει να μετριάσει την άποψή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί σε αυτές τις μορφές τέχνης: «Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς από το κοινό μου».
Timothee Chalamet now slammed by Steven Spielberg ahead of Oscars amid 'Stop Timmy' campaign — Daily Mail Celebrity, March 14, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα