Ο Αντρέα Μποτσέλι κάλεσε τον Τιμοτέ Σαλαμέ σε συναυλία του μετά τη δήλωση πως «κανείς δεν ενδιαφέρεται για την όπερα και το μπαλέτο»
Είμαι πεπεισμένος ότι ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης όπως ο Τιμοτέ μπορεί κάποια μέρα να ανακαλύψει ότι η όπερα και ο χορός πηγάζουν από την ίδια πηγή συναισθήματος, είπε ο τενόρος
Στα σχόλια που έκανε πρόσφατα ο Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και το μπαλέτο απάντησε ο Αντρέα Μποτσέλι, προσκαλώντας τον σε συναυλία του ώστε να τα γνωρίσει από κοντά.
Σε συνέντευξή του στο People, ο τενόρος δήλωσε ότι τον εξέπληξε η δήλωση του ηθοποιού, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί πως πρόκειται για μορφές τέχνης για τις οποίες «κανείς δεν ενδιαφέρεται».
«Συχνά κρατάμε απόσταση από κάτι που δεν έχουμε πραγματικά γνωρίσει», ανέφερε ο Αντρέα Μποτσέλι και πρόσθεσε: «Η όπερα και το μπαλέτο είναι τέχνες που έχουν διασχίσει αιώνες και συνεχίζουν να αγγίζουν την ανθρώπινη καρδιά, γιατί ανταποκρίνονται σε μια βαθιά ανάγκη για ομορφιά, αλήθεια και συναίσθημα». Όπως συμπλήρωσε: «Δεν είναι τέχνες του παρελθόντος, αλλά ζωντανές γλώσσες που εξακολουθούν να μας συγκινούν, να μας κάνουν να σκεφτόμαστε και να φέρνουν κοντά διαφορετικές γενιές».
Ο τενόρος, που έχει πουλήσει πάνω από 90 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, δήλωσε ότι θα χαρεί να υποδεχτεί τον ηθοποιό σε κάποια συναυλία του: «Είμαι πεπεισμένος ότι ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης όπως ο Τιμοτέ μπορεί κάποια μέρα να ανακαλύψει ότι η όπερα και ο χορός πηγάζουν από την ίδια πηγή συναισθήματος. Αν κάποια στιγμή του γεννηθεί η περιέργεια, θα χαρώ να τον υποδεχτώ ως καλεσμένο σε μία από τις συναυλίες μου. Μερικές φορές αρκούν μόνο λίγα λεπτά ακούγοντας αυτή τη μουσική ζωντανά για να καταλάβει κανείς γιατί, έπειτα από τόσους αιώνες, συνεχίζει να αγαπιέται σε όλο τον κόσμο», σημείωσε.
Μιλώντας για το μέλλον του κινηματογράφου, ο Σαλαμέ είχε πει χαρακτηριστικά ότι δεν θα ήθελε να ασχοληθεί με μορφές τέχνης που χρειάζονται συνεχείς καμπάνιες για να «παραμείνουν ζωντανές», προσθέτοντας ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια»για την όπερα ή το μπαλέτο.
«Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου πρέπει να λες: “Κρατήστε το ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια”», είχε πει. Ωστόσο, είχε προσπαθήσει να μετριάσει την άποψή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί σε αυτές τις μορφές τέχνης: «Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς από το κοινό μου».
Το σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς καλλιτέχνες να υπερασπίζονται τις συγκεκριμένες μορφές τέχνης.
Andrea Bocelli Says He Hopes Timothée Chalamet Learns Opera, Ballet Draw from 'Same Source' of 'Emotions' as Acting (Exclusive) https://t.co/w9ZATiUdPr— People (@people) March 11, 2026
@varietymagazine #TimothéeChalamet ♬ original sound - Variety
