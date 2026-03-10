Χάνει τη λάμψη του ο Τιμοτέ Σαλαμέ; Οι αντιδράσεις για τα σχόλια που έκανε για μπαλέτο και όπερα και η μάχη για το Όσκαρ
Σάλο προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του, με κριτικούς και καλλιτέχνες να αντιδρούν έντονα – Η συζήτηση συμπίπτει με την κούρσα για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν η δημόσια εικόνα του ηθοποιού έχει αρχίσει να φθείρεται λίγο πριν από την τελετή των Όσκαρ.
Ο 30χρονος ηθοποιός, που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από πολλούς το «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ και ένας από τους βασικούς υποψηφίους για το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Marty Supreme», προκάλεσε αντιδράσεις όταν δήλωσε σε συνέντευξή του ότι δεν θα ήθελε να εργάζεται σε χώρους όπως το μπαλέτο ή η όπερα, «όπου προσπαθούν να κρατήσουν κάτι ζωντανό ενώ κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον».
Η δήλωση αυτή πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από ανθρώπους του χώρου των παραστατικών τεχνών. Ο κριτικός θεάτρου και ραδιοφωνικός παραγωγός Ίαν Μπράουν σχολίασε στο BBC Radio London: «Είναι εντελώς ανόητος. Νομίζω ότι είναι γελοίος και υποψιάζομαι ότι αυτό θα τον κυνηγήσει». Καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου υπερασπίστηκαν επίσης δημόσια τις τέχνες τους. Η Αμερικανίδα σοπράνο Ιζαμπέλ Λέοναρντ ανέφερε ότι «το να επιτίθεται κανείς με φτηνό τρόπο σε άλλους καλλιτέχνες λέει περισσότερα για τον χαρακτήρα του από οτιδήποτε άλλο». Ορισμένοι οργανισμοί αξιοποίησαν ακόμη και τη δημοσιότητα γύρω από το θέμα. Η Seattle Opera ανακοίνωσε έκπτωση 14% στα εισιτήρια για την όπερα «Carmen» με κωδικό «TIMOTHEE», σχολιάζοντας: «Τίμι, μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις κι εσύ».
Τα στοιχεία δείχνουν πάντως ότι η προσέλευση σε ορισμένες τέχνες έχει μειωθεί. Έρευνα για τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ κατέγραψε ότι το 2022 μόλις το 0,7% του πληθυσμού παρακολούθησε όπερα τουλάχιστον μία φορά, έναντι 2,2% το 2017, ενώ η συμμετοχή σε μπαλέτο και άλλες μορφές χορού μειώθηκε από 8,2% σε 4,7%.
Το timing των δηλώσεων του Σαλαμέ φαίνεται επίσης να συνέβαλε στις αντιδράσεις, καθώς έγιναν ενώ πλησιάζει η απονομή των Όσκαρ και ο ίδιος είναι υποψήφιος για το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Παράλληλα, η πορεία του στην κούρσα των βραβείων έχει παρουσιάσει κάμψη, καθώς δεν κέρδισε ούτε στα BAFTA ούτε στα Actors Awards, δύο σημαντικές στάσεις πριν από τα Όσκαρ.
Ο επικεφαλής του γραφείου του Variety στο Λονδίνο, Άλεξ Ρίτμαν, εκτίμησε ότι η συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις του κορυφώθηκε μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας για τα Όσκαρ, γεγονός που πιθανόν να περιορίζει την επίδρασή της στο αποτέλεσμα.
Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η εικόνα του ηθοποιού έχει επηρεαστεί το τελευταίο διάστημα. Ο συγγραφέας του βιβλίου «Oscar Wars», Μάικλ Σούλμαν, σημείωσε ότι αρκετοί «άρχισαν να τον βλέπουν λιγότερο θετικά τις τελευταίες εβδομάδες», συνδέοντας το γεγονός αυτό με την προκλητική δημόσια περσόνα που υιοθέτησε κατά την προώθηση της ταινίας «Marty Supreme».
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ιστότοπου προβλέψεων Gold Derby, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν συγκεντρώνει πλέον πάνω από 50% πιθανότητες να κερδίσει το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο Σαλαμέ ακολουθεί με περίπου 34%.
Παρά τις αντιδράσεις και την πτώση στις προβλέψεις, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η μάχη για το βραβείο παραμένει ανοιχτή.
