Χάιντι Κλουμ για τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ: Είναι η υπερδύναμή μου
Χάιντι Κλουμ για τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ: Είναι η υπερδύναμή μου
Το 52χρονο σούπερ μόντελ και παρουσιάστρια ανέφερε πως η ΔΕΠΥ, τη βοηθά να συνδυάζει καριέρα, οικογένεια και προσωπικά θέματα
Ως από τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς της αντιλαμβάνεται η Χάιντι Κλουμ τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ, χαρακτηρίζοντάς την «υπερδύναμη».
Σε συνέντευξή που παραχώρησε το μοντέλο και παρουσιάστρια στο περιοδικό Glamour Germany εξήγησε πώς η υπερδραστηριότητά της και η ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλά θέματα ταυτόχρονα οφείλονται στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.
Όπως δήλωσε η ίδια: «Βλέπω τη ΔΕΠΥ ως κάτι θετικό, γιατί μου επιτρέπει να κάνω περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι η υπερδύναμή μου».
Σημείωσε επίσης, ότι η υπερδραστηριότητά της και η ικανότητά της να αναλαμβάνει συνεχώς νέα πρότζεκτ αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή.
Η Χάιντι Κλουμ πρόσθεσε, ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας της δίνει την ενέργεια να συνδυάζει πολλαπλές δραστηριότητες ταυτόχρονα: «Ίσως είναι ένστικτο ή απλώς δική μου ιδέα. Είμαι πολύ δραστήρια λόγω της ΔΕΠΥ. Δουλεύω σε χίλια διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα και συνεχίζω να αναλαμβάνω περισσότερα».
Σε συνέντευξή που παραχώρησε το μοντέλο και παρουσιάστρια στο περιοδικό Glamour Germany εξήγησε πώς η υπερδραστηριότητά της και η ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλά θέματα ταυτόχρονα οφείλονται στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.
Όπως δήλωσε η ίδια: «Βλέπω τη ΔΕΠΥ ως κάτι θετικό, γιατί μου επιτρέπει να κάνω περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι η υπερδύναμή μου».
Heidi Klum Speaks Out About Why ADHD Is Her ‘Superpower’ https://t.co/Kp4N1ojQMf— People (@people) March 13, 2026
Η Χάιντι Κλουμ πρόσθεσε, ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας της δίνει την ενέργεια να συνδυάζει πολλαπλές δραστηριότητες ταυτόχρονα: «Ίσως είναι ένστικτο ή απλώς δική μου ιδέα. Είμαι πολύ δραστήρια λόγω της ΔΕΠΥ. Δουλεύω σε χίλια διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα και συνεχίζω να αναλαμβάνω περισσότερα».
