Χάιντι Κλουμ για τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ: Είναι η υπερδύναμή μου
Χάιντι Κλουμ ΔΕΠΥ

Χάιντι Κλουμ για τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ: Είναι η υπερδύναμή μου

Το 52χρονο σούπερ μόντελ και παρουσιάστρια ανέφερε πως η ΔΕΠΥ,  τη βοηθά να συνδυάζει καριέρα, οικογένεια και προσωπικά θέματα

Χάιντι Κλουμ για τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ: Είναι η υπερδύναμή μου
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ως από τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς της αντιλαμβάνεται η Χάιντι Κλουμ τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ, χαρακτηρίζοντάς την «υπερδύναμη».

Σε συνέντευξή που παραχώρησε το μοντέλο και παρουσιάστρια στο περιοδικό Glamour Germany εξήγησε πώς η υπερδραστηριότητά της και η ικανότητα να διαχειρίζεται πολλαπλά θέματα ταυτόχρονα οφείλονται στη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. 

Όπως δήλωσε η ίδια: «Βλέπω τη ΔΕΠΥ ως κάτι θετικό, γιατί μου επιτρέπει να κάνω περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι η υπερδύναμή μου». 

Σημείωσε επίσης, ότι η υπερδραστηριότητά της και η ικανότητά της να αναλαμβάνει συνεχώς νέα πρότζεκτ αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Η Χάιντι Κλουμ πρόσθεσε, ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας της δίνει την ενέργεια να συνδυάζει πολλαπλές δραστηριότητες ταυτόχρονα: «Ίσως είναι ένστικτο ή απλώς δική μου ιδέα. Είμαι πολύ δραστήρια λόγω της ΔΕΠΥ. Δουλεύω σε χίλια διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα και συνεχίζω να αναλαμβάνω περισσότερα».
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

