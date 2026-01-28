Η Χάιντι Κλουμ απολαμβάνει μασάζ στα πόδια και ενθουσιάζει τους followers της: «Ποτέ δεν έχω ζηλέψει περισσότερο πατατάκια»
GALA
Χάιντι Κλουμ Instagram Μασάζ

Η Χάιντι Κλουμ απολαμβάνει μασάζ στα πόδια και ενθουσιάζει τους followers της: «Ποτέ δεν έχω ζηλέψει περισσότερο πατατάκια»

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η 52χρονη Κλουμ στο Instagram

Η Χάιντι Κλουμ απολαμβάνει μασάζ στα πόδια και ενθουσιάζει τους followers της: «Ποτέ δεν έχω ζηλέψει περισσότερο πατατάκια»
5 ΣΧΟΛΙΑ
Άλλο ένα προκλητικό βίντεο ανήρτησε στο instagram η Χάιντι Κλουμ.

Στο βίντεο το μοντέλο εμφανίζεται να απολαμβάνει ένα μασάζ στα πόδια και τους γλουτούς ενώ παράλληλα απολαμβάνει και πατατάκια.

Τα πλάνα ξεκινούν με τον άγνωστο μασέρ να κάνει εντριβές με λάδι στα πόδια της 52χρονης Κλουμ.

Ο ήχος του βίντεο περιλαμβάνει μόνο αυτόν από τα τσιπς που έτρωγε η Κλουμ με την ίδια να βάζει μόνο ένα χαμογελαστό emoji στην ανάρτησή της».

«Ποτέ δεν έχω ζηλέψει πατατάκια πριν από αυτό», «ίσως σε άλλη ζωή...», «η Χάιντι είναι μια τυχερή γυναίκα» ήταν μερικά από τα σχόλια για το βίντεο με αρκετούς να αναρωτιούνται αν ο μασέρ ήταν ο σύζυγός της ή κάποιο άλλο πρόσωπο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης