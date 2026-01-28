Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Η Χάιντι Κλουμ απολαμβάνει μασάζ στα πόδια και ενθουσιάζει τους followers της: «Ποτέ δεν έχω ζηλέψει περισσότερο πατατάκια»
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε η 52χρονη Κλουμ στο Instagram
Άλλο ένα προκλητικό βίντεο ανήρτησε στο instagram η Χάιντι Κλουμ.
Στο βίντεο το μοντέλο εμφανίζεται να απολαμβάνει ένα μασάζ στα πόδια και τους γλουτούς ενώ παράλληλα απολαμβάνει και πατατάκια.
Τα πλάνα ξεκινούν με τον άγνωστο μασέρ να κάνει εντριβές με λάδι στα πόδια της 52χρονης Κλουμ.
Ο ήχος του βίντεο περιλαμβάνει μόνο αυτόν από τα τσιπς που έτρωγε η Κλουμ με την ίδια να βάζει μόνο ένα χαμογελαστό emoji στην ανάρτησή της».
«Ποτέ δεν έχω ζηλέψει πατατάκια πριν από αυτό», «ίσως σε άλλη ζωή...», «η Χάιντι είναι μια τυχερή γυναίκα» ήταν μερικά από τα σχόλια για το βίντεο με αρκετούς να αναρωτιούνται αν ο μασέρ ήταν ο σύζυγός της ή κάποιο άλλο πρόσωπο.
