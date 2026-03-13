Ο Ρόμπι Γουίλιαμς απέλυσε τον μάνατζέρ του μετά από 14 χρόνια: «Χρειάζεται φρέσκια ενέργεια»
Τέλος στη συνεργασία με τον Μάικλ Λόνι - «Το μουσικό τοπίο αλλάζει γρήγορα», εξήγησε
Τη λήξη της συνεργασίας του με τον μάνατζέρ του Μάικλ Λόνι, ύστερα από 14 χρόνια κοινής πορείας, ανακοίνωσε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, εξηγώντας ότι επιθυμεί να προχωρήσει σε αλλαγές στην ομάδα του.
Ο 52χρονος Βρετανός τραγουδιστής συνεργαζόταν με τον Λόνι, ο οποίος εργάζεται για την εταιρεία ie:music, που ίδρυσαν το 1992 ο εκλιπών μάνατζερ του Γουίλιαμς, Ντέιβιντ Ένθοβεν, και ο Τιμ Κλαρκ.
Σε δήλωσή του στη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο Γουίλιαμς έκανε λόγο για μια σημαντική συνεργασία που κράτησε πολλά χρόνια. «Ήταν μια απίστευτη περίοδος και στάθηκα τυχερός που με διαχειρίστηκαν πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι, κυρίως ο Ντέιβιντ Ένθοβεν, ο Τιμ Κλαρκ και ο Μάικλ Λόνι», είπε.
Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η απόφαση συνδέεται με τις αλλαγές στη μουσική βιομηχανία και με τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. «Έχω μπροστά μου πολλές ευκαιρίες και βλέπω ότι η μουσική βιομηχανία αλλάζει τόσο γρήγορα που χρειάζεται φρέσκια ενέργεια», ανέφερε. Παράλληλα αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη στη διαδικασία δημιουργίας νέας ομάδας συνεργατών. «Αυτή τη στιγμή δημιουργώ μια ολοκαίνουρια ομάδα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το μέλλον», σημείωσε.
Πηγή που μίλησε στην ίδια εφημερίδα υποστήριξε ότι ο Λόνι αποχώρησε από οκτώ διαφορετικές θέσεις ώστε ο τραγουδιστής να αισθανθεί ότι ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη σε καλό κλίμα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γουίλιαμς επιδιώκει μια νέα δυναμική στην καριέρα του, με στόχο περισσότερες επιτυχίες. «Ο Ρόμπι δουλεύει ασταμάτητα και τώρα έχει μεγαλύτερη όρεξη από ποτέ για νέους δίσκους, νέες επιτυχίες και περισσότερη επιτυχία», τόνισε.
Η αναδιοργάνωση της ομάδας του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης κατέγραψε σημαντική επιτυχία, καθώς στις αρχές της χρονιάς ξεπέρασε ρεκόρ των Beatles, γεγονός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενίσχυσε την επιθυμία του να θέσει ακόμη υψηλότερους στόχους.
Robbie Williams splits with manager of 14 years and says it's 'time for a change' and 'fresh energy' https://t.co/OucPdMkGPI— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 13, 2026
