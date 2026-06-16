Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στο 2% η έκπτωση για όσους πληρώσουν εφάπαξ - Το χρονοδιάγραμμα

Στο 2% πλέον η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου, έχουν υποβληθεί 4.860.807 δηλώσεις - Ο φόρος πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου