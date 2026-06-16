Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στο 2% η έκπτωση για όσους πληρώσουν εφάπαξ - Το χρονοδιάγραμμα
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στο 2% η έκπτωση για όσους πληρώσουν εφάπαξ - Το χρονοδιάγραμμα
Στο 2% πλέον η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου, έχουν υποβληθεί 4.860.807 δηλώσεις - Ο φόρος πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου
Με μειωμένη έκπτωση φόρου συνεχίζεται από σήμερα, 16 Ιουνίου, η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς οι φορολογούμενοι που καταθέτουν πλέον τη δήλωσή τους μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση 2% στον φόρο εισοδήματος μόνο εφόσον επιλέξουν την εφάπαξ εξόφλησή του έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η προθεσμία για την έκπτωση 3% ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου, ενώ όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου και πληρώσουν εφάπαξ έχουν ήδη κατοχυρώσει τη μέγιστη έκπτωση 4%.
Με τη γενική προθεσμία υποβολής να εκπνέει στις 15 Ιουλίου 2026, περίπου δύο εκατομμύρια νοικοκυριά καλούνται μέσα στον επόμενο μήνα να ολοκληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, που ενημερώθηκαν στις 14 Ιουνίου, δείχνουν ότι έχουν ήδη υποβληθεί 4.860.807 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), καθώς και 2.174.202 δηλώσεις Ε2 και 846.440 δηλώσεις Ε3.
Για όσους δεν επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2027.
Με τη γενική προθεσμία υποβολής να εκπνέει στις 15 Ιουλίου 2026, περίπου δύο εκατομμύρια νοικοκυριά καλούνται μέσα στον επόμενο μήνα να ολοκληρώσουν τη φορολογική τους υποχρέωση. Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, που ενημερώθηκαν στις 14 Ιουνίου, δείχνουν ότι έχουν ήδη υποβληθεί 4.860.807 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), καθώς και 2.174.202 δηλώσεις Ε2 και 846.440 δηλώσεις Ε3.
Για όσους δεν επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2027.
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