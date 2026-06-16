Γιώργος Δώνης: Έγινε ο πρώτος Ελληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ
Γιώργος Δώνης: Έγινε ο πρώτος Ελληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ
Ενα ιστορικό βράδυ για τον έμπειρο τεχνικό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικό που καθοδηγεί την Σαουδική Αραβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Ο Γιώργος Δώνης έγραψε ιστορία τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Ιουνίου.
Ο 56χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της Σαουδικής Αραβίας έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας τεχνικός, που καθοδηγεί ομάδα Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας, που ήταν στο... τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη συμμετοχή της γαλανόλευκης στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς», το 1994. Το 2014 ο Άγγελος Ποστέκογλου ήταν εκείνος που οδήγησε την Αυστραλία τότε στα γήπεδα της Βραζιλίας.
Το 1994 στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώθηκε επίσης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε την καλύτερη δυνατή παρουσία, αφού στον τέταρτο όμιλο γνώρισε τρεις ισάριθμες ήττες από την Αργεντινή του Μαραντόνα (4-0), τη Βουλγαρία του Στόιτσκοφ (4-0) και τη Νιγηρία των Οκότσα και Γεκινί. (2-0).
20 χρόνια αργότερα στην Βραζιλία ο χαμογελαστός Άγγελος Ποστέκογλου πήγαινε με τους παίκτες του για να χαρούν και να απολαύσουν τη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Ωστόσο και εκείνος αποχώρησε με τρεις ήττες μετά από ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα σε Χιλή (3-1), Ολλανδία (3-2) και Ισπανία (3-0).
Σήμερα, 32 χρόνια μετά ο Γιώργος Δώνης έγραψε ιστορία! Ο πολύπειρος Έλληνας τεχνικός με θητεία σε πολλές ελληνικές ομάδες (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Ατρόμητο Αθηνών, Ηλυσιακό), εδώ και αρκετά χρόνια προπονεί εκτός των συνόρων με απόλυτη επιτυχία. Μετά τις περιπλανήσεις του σε Κύπρο και Ισραήλ, εδώ και έντεκα χρόνια έχει... ριζώσει στη Σαουδική Αραβία, έχοντας αναλάβει τις... τύχες αρκετών ομάδων.
Όντας βαθύς γνώστης του ποδοσφαίρου στη χώρα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Σαουδαράβων του έδωσε τα... κλειδιά της Εθνικής μετά το «διαζύγιο» με τον Ερβέ Ρενάρ. Έτσι, η πάλαι ποτέ δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε τη χαρά και την τιμή να καθίσει στον πάγκο της ασιατικής χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Και όχι μόνο αυτό! Λίγες ώρες νωρίτερα κατάφερε να αποσπάσει έναν πολύ σημαντικό βαθμό απέναντι στην Ουρουγουάη του Μπιέλσα (1-1), στην πρεμιέρα του. Ετσι έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση ενός Μουντιάλ γράφοντας ιστορία.
br /> Οι Σαουδάραβες βρίσκονται στον 8ο όμιλο και έχουν ακόμη να αγωνιστούν με Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι, οι οποίες εξίσου αναδείχθηκαν ισόπαλες (0-0). Ο Γιώργος Δώνης έχει δεθεί με την εν λόγω πατρίδα, όπως πιστοποίησε και ο ίδιος λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας του για το φετινό Μουντιάλ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου!»
Ο 56χρονος ομοσπονδιακός προπονητής της Σαουδικής Αραβίας έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας τεχνικός, που καθοδηγεί ομάδα Μουντιάλ. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας, που ήταν στο... τιμόνι της Εθνικής Ελλάδας στην πρώτη συμμετοχή της γαλανόλευκης στη μεγαλύτερη γιορτή της «στρογγυλής θεάς», το 1994. Το 2014 ο Άγγελος Ποστέκογλου ήταν εκείνος που οδήγησε την Αυστραλία τότε στα γήπεδα της Βραζιλίας.
Το 1994 στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώθηκε επίσης στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε την καλύτερη δυνατή παρουσία, αφού στον τέταρτο όμιλο γνώρισε τρεις ισάριθμες ήττες από την Αργεντινή του Μαραντόνα (4-0), τη Βουλγαρία του Στόιτσκοφ (4-0) και τη Νιγηρία των Οκότσα και Γεκινί. (2-0).
20 χρόνια αργότερα στην Βραζιλία ο χαμογελαστός Άγγελος Ποστέκογλου πήγαινε με τους παίκτες του για να χαρούν και να απολαύσουν τη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Ωστόσο και εκείνος αποχώρησε με τρεις ήττες μετά από ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα σε Χιλή (3-1), Ολλανδία (3-2) και Ισπανία (3-0).
Σήμερα, 32 χρόνια μετά ο Γιώργος Δώνης έγραψε ιστορία! Ο πολύπειρος Έλληνας τεχνικός με θητεία σε πολλές ελληνικές ομάδες (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Ατρόμητο Αθηνών, Ηλυσιακό), εδώ και αρκετά χρόνια προπονεί εκτός των συνόρων με απόλυτη επιτυχία. Μετά τις περιπλανήσεις του σε Κύπρο και Ισραήλ, εδώ και έντεκα χρόνια έχει... ριζώσει στη Σαουδική Αραβία, έχοντας αναλάβει τις... τύχες αρκετών ομάδων.
Όντας βαθύς γνώστης του ποδοσφαίρου στη χώρα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Σαουδαράβων του έδωσε τα... κλειδιά της Εθνικής μετά το «διαζύγιο» με τον Ερβέ Ρενάρ. Έτσι, η πάλαι ποτέ δόξα του ελληνικού ποδοσφαίρου είχε τη χαρά και την τιμή να καθίσει στον πάγκο της ασιατικής χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Και όχι μόνο αυτό! Λίγες ώρες νωρίτερα κατάφερε να αποσπάσει έναν πολύ σημαντικό βαθμό απέναντι στην Ουρουγουάη του Μπιέλσα (1-1), στην πρεμιέρα του. Ετσι έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση ενός Μουντιάλ γράφοντας ιστορία.
br /> Οι Σαουδάραβες βρίσκονται στον 8ο όμιλο και έχουν ακόμη να αγωνιστούν με Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι, οι οποίες εξίσου αναδείχθηκαν ισόπαλες (0-0). Ο Γιώργος Δώνης έχει δεθεί με την εν λόγω πατρίδα, όπως πιστοποίησε και ο ίδιος λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας του για το φετινό Μουντιάλ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Είμαστε ενθουσιασμένοι. Ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας, είναι σαν το δεύτερο DNA μου!»
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