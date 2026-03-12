Βούρκωσε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαρίνο: Είναι ένα εγχειρίδιο τέχνης που πρέπει να διδάσκεται
Βούρκωσε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Γιώργο Μαρίνο: Είναι ένα εγχειρίδιο τέχνης που πρέπει να διδάσκεται
Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε δημόσια τον σόουμαν για όσα έζησε στο πλευρό του
Βουρκωμένος εμφανίστηκε ο Τάκης Ζαχαράτος μιλώντας για τον Γιώργο Μαρίνο, επισημαίνοντας πως αποτελεί ένα εγχειρίδιο τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται στις δραματικές σχολές.
Ο καλλιτέχνης, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» την Πέμπτη 12 Μαρτίου ευχαρίστησε δημόσια τον Γιώργο Μαρίνο για όσα έζησε δίπλα του, εμφανώς συγκινημένος, και περιέγραψε κάποιες στιγμές που πέρασαν μαζί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στη «Μέδουσα».
Ο Τάκης Ζαχαράτος είπε αναλυτικά: «Θεωρώ ότι είναι τεράστια απώλεια το φευγιό ενός τόσο μεγάλου καλλιτέχνη. Άνοιξε ο δρόμος για όλους τους επόμενους, έσκαψε βουνά για να κάνει τη λεωφόρο που λέγεται Γιώργος Μαρίνος. Πιστεύω ότι είναι ένα εγχειρίδιο της τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται στις δραματικές σχολές για τη δύναμή του, την αλήθεια του, την αξιοπρέπειά του και πάνω από όλα την ειλικρίνειά του. Σε μια εποχή που δύσκολα οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται τις σκληρές αλήθειες, ήταν και εκεί πρωτοπόρος. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω, να με καλέσει στη "Μέδουσα" για να συνεργαστούμε και αυτό είναι αφορμή ενός σεναρίου που έχω γράψει για τη σχέση μας, που κάποια στιγμή ήθελα να γίνει ταινία ή παράσταση στο θέατρο. Έμεινα στο καμαρίνι του για να μου κάνει μία εξομολόγηση πολύ μεγάλη για τη ζωή του. Με ρωτούσε για τη ζωή μου και μου έδωσε πάρα πολλές συμβουλές. Δεν θα τον αντικαταστήσει κανένας ποτέ. Είναι -δεν θα πω ήταν- γιατί ήρθε με λάμψη, ταλέντο, ομορφιά και τύχη. Συνάντησε σπουδαίους δάσκαλους. Μάθαινα τα νέα του και ποτέ δεν τα δημοσιοποίησα γιατί είναι δικά του. Θα μείνω στη σπουδαία κληρονομιά που αφήνει σε όλους μας. Σε ευχαριστώ και μπράβο σου».
Δείτε το βίντεο
Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 12.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντρέα, στο Κοιμητήριο Βούλας. Η είδηση για τον θάνατό του έγινε γνωστή την Τετάρτη 11 Μαρτίου.
Ο καλλιτέχνης, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» την Πέμπτη 12 Μαρτίου ευχαρίστησε δημόσια τον Γιώργο Μαρίνο για όσα έζησε δίπλα του, εμφανώς συγκινημένος, και περιέγραψε κάποιες στιγμές που πέρασαν μαζί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στη «Μέδουσα».
Ο Τάκης Ζαχαράτος είπε αναλυτικά: «Θεωρώ ότι είναι τεράστια απώλεια το φευγιό ενός τόσο μεγάλου καλλιτέχνη. Άνοιξε ο δρόμος για όλους τους επόμενους, έσκαψε βουνά για να κάνει τη λεωφόρο που λέγεται Γιώργος Μαρίνος. Πιστεύω ότι είναι ένα εγχειρίδιο της τέχνης που θα πρέπει να διδάσκεται στις δραματικές σχολές για τη δύναμή του, την αλήθεια του, την αξιοπρέπειά του και πάνω από όλα την ειλικρίνειά του. Σε μια εποχή που δύσκολα οι άνθρωποι δεν εξομολογούνται τις σκληρές αλήθειες, ήταν και εκεί πρωτοπόρος. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω, να με καλέσει στη "Μέδουσα" για να συνεργαστούμε και αυτό είναι αφορμή ενός σεναρίου που έχω γράψει για τη σχέση μας, που κάποια στιγμή ήθελα να γίνει ταινία ή παράσταση στο θέατρο. Έμεινα στο καμαρίνι του για να μου κάνει μία εξομολόγηση πολύ μεγάλη για τη ζωή του. Με ρωτούσε για τη ζωή μου και μου έδωσε πάρα πολλές συμβουλές. Δεν θα τον αντικαταστήσει κανένας ποτέ. Είναι -δεν θα πω ήταν- γιατί ήρθε με λάμψη, ταλέντο, ομορφιά και τύχη. Συνάντησε σπουδαίους δάσκαλους. Μάθαινα τα νέα του και ποτέ δεν τα δημοσιοποίησα γιατί είναι δικά του. Θα μείνω στη σπουδαία κληρονομιά που αφήνει σε όλους μας. Σε ευχαριστώ και μπράβο σου».
Δείτε το βίντεο
Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 12.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντρέα, στο Κοιμητήριο Βούλας. Η είδηση για τον θάνατό του έγινε γνωστή την Τετάρτη 11 Μαρτίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα