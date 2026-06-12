Φωτιά στις Μεσσαπιές Ευβοίας, καίει περιοχή με καλαμιές
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εύβοια

Φωτιά στις Μεσσαπιές Ευβοίας, καίει περιοχή με καλαμιές

Επιχειρούν  δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας και εθελοντές των Ψαχνών

Φωτιά στις Μεσσαπιές Ευβοίας, καίει περιοχή με καλαμιές
Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε καλαμιές στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υδροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. 

Στο σημείο επιχειρούν  δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας, οι εθελοντές των Ψαχνών καθώς και υδροφόρα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Φωτιά στις Μεσσαπιές Ευβοίας, καίει περιοχή με καλαμιές

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης