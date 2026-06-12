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Φωτιά στις Μεσσαπιές Ευβοίας, καίει περιοχή με καλαμιές
Φωτιά στις Μεσσαπιές Ευβοίας, καίει περιοχή με καλαμιές
Επιχειρούν δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας και εθελοντές των Ψαχνών
Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε καλαμιές στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υδροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας, οι εθελοντές των Ψαχνών καθώς και υδροφόρα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε καλαμιές στην περιοχή του Κολοβρέχτη και συγκεκριμένα στον υδροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας, οι εθελοντές των Ψαχνών καθώς και υδροφόρα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.
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