Συγκινημένη η Νάνα Μούσχουρη με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Είναι πολύ λυπηρό, ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος
Όταν ζεις και γνωρίζεις κάποιον, είναι σαν να φεύγει ένα μέλος του σώματός σου, δήλωσε η τραγουδίστρια
Με συγκίνηση περιέγραψε η Νάνα Μούσχουρη τα συναισθήματά της για την απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, κάνοντας λόγο για έναν σπάνιο άνθρωπο, που έφυγε από τη ζωή.
Ο καλλιτέχνης πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. Η ξαδέρφη του ανέφερε μεταξύ άλλων την Τετάρτη 11 Μαρτίου, όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, ότι ο Γιώργος Μαρίνος είχε από το 2021 άνοια.
Η Νάνα Μούσχουρη έκανε δηλώσεις την Πέμπτη στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφερόμενη στη φιλία της με τον καλλιτέχνη, ενώ πρόσθεσε πως ήταν ένα από τα πρόσωπα που την ενέπνευσαν επαγγελματικά.
Περιγράφοντας τα συναισθήματά της για την απώλεια του σόουμαν, είπε: «Είμαι πολύ συγκινημένη και δεν βρίσκω τα λόγια να πω τη λύπη μου. Για εμένα όταν ζεις και γνωρίζεις κάποιον, είναι σαν να φεύγει ένα μέλος του σώματός σου» και πρόσθεσε: «Τον καημένο… Κρίμα. Είναι πολύ λυπηρό. Ήταν φίλος περισσότερο. Ήταν μια συντροφιά εκείνη την εποχή και γνωριζόμαστε. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί από το πρωί που το έμαθα είμαι πολύ λυπημένη. Πάντως νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπούσε και τον αγαπούσαμε και εμείς πάρα πολύ. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε».
Στη συνέχεια, η ερμηνεύτρια μίλησε και για το πάθος του Γιώργου Μαρίνου για τη δουλειά του: «Το αγαπούσε πολύ και το έκανε καλά με τον τρόπο του, γιατί αυτό είναι το σπουδαίο, να έχεις έναν τρόπο που να παρουσιάζεσαι. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος. Να πω ότι στη ζωή μου είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους έτσι δημιουργικούς, που με ενέπνευσαν με τη δουλειά τους και ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένας από αυτούς. Ήταν πολύ καλός. Ελπίζω κάποια μέρα να ειδωθούμε εκεί που βρίσκεται, γιατί όλοι έχουμε έναν προορισμό. Καλό ταξίδι του εύχομαι».
