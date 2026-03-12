Ο γιος του Όζι Όσμπορν τίμησε τον πατέρα του δίνοντας το όνομά του στο νεογέννητο παιδί του
Ο Τζακ Όσμπορν ανέβασε ένα βίντεο με την κόρη του στο Instagram και αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τη γέννησή της
Τη μνήμη του πατέρα του, Όζι Όσμπορν, τίμησε ο γιος του, Τζακ Όσμπορν, δίνοντας το όνομά του στο νεογέννητο παιδί του.
Ο γιος του θρυλικού καλλιτέχνη ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης του μέσω ανάρτησης στο Instagram την Τετάρτη 11 Μαρτίου, δημοσιεύοντας ένα ασπρόμαυρο βίντεο στο οποίο η μικρή, με το όνομα Όζι Ματίλντα Όσμπορν, φαίνεται να κοιμάται σε κούνια νοσοκομείου.
Σε μια μικρή κάρτα δίπλα στο μωρό αναγραφόταν «Γειά σου κόσμε», ενώ αποκαλυπτόταν και η ημερομηνία γέννησης, 5 Μαρτίου 2026.
Το μωρό, όπως αναγράφεται στην καρτέλα, γεννήθηκε στις 8:49 το πρωί, ζυγίζοντας περίπου 3,5 κιλά και με ύψος περίπου 48 εκατοστά.
Στο βίντεο φαίνεται επίσης ένα λούτρινο παιχνίδι σε σχήμα νυχτερίδας, το οποίο οι θαυμαστές του Όζι Όσμπορν μεταφράζουν ως μια αναφορά στο περιστατικό του 1982, όταν ο τραγουδιστής των Black Sabbath δάγκωσε το κεφάλι μιας ζωντανής νυχτερίδας πάνω στη σκηνή.
Η νεογέννητη Όζι Ματίλντα είναι το πέμπτο παιδί του Τζακ Όσμπορν, με τη μικρή να έχει ήδη τέσσερις μεγαλύτερες αδελφές. Τρεις που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Λίζα Στέλι καθώς και τη Μέιπλ Άρτεμις Όσμπορν, που είναι 3 ετών, από τον γάμο του με τη σημερινή σύζυγό του, Άρι.
Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Τζακ είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της συζύγου του σε συνέντευξή του στη The Sun, σημειώνοντας ότι ο πατέρας του πρόλαβε να μάθει τα χαρμόσυνα νέα πριν από τον θάνατό του τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών.
Ο ίδιος και η σύζυγός του, όπως είχε τονίσει, ήταν «ενθουσιασμένοι» με τον ερχομό του μωρού, το οποίο, όπως είπε, ήρθε «σχεδόν θαυματουργικά».
