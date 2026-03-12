Ο γιος του Όζι Όσμπορν τίμησε τον πατέρα του δίνοντας το όνομά του στο νεογέννητο παιδί του
GALA
Όζι Όσμπορν Τζακ Όσμπορν Παιδί

Ο γιος του Όζι Όσμπορν τίμησε τον πατέρα του δίνοντας το όνομά του στο νεογέννητο παιδί του

Ο Τζακ Όσμπορν ανέβασε ένα βίντεο με την κόρη του στο Instagram και αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τη γέννησή της

Ο γιος του Όζι Όσμπορν τίμησε τον πατέρα του δίνοντας το όνομά του στο νεογέννητο παιδί του
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τη μνήμη του πατέρα του, Όζι Όσμπορν, τίμησε ο γιος του, Τζακ Όσμπορν, δίνοντας το όνομά του στο νεογέννητο παιδί του.

Ο γιος του θρυλικού καλλιτέχνη ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης του μέσω ανάρτησης στο Instagram την Τετάρτη 11 Μαρτίου, δημοσιεύοντας ένα ασπρόμαυρο βίντεο στο οποίο η μικρή, με το όνομα Όζι Ματίλντα Όσμπορν, φαίνεται να κοιμάται σε κούνια νοσοκομείου.

Σε μια μικρή κάρτα δίπλα στο μωρό αναγραφόταν «Γειά σου κόσμε», ενώ αποκαλυπτόταν και η ημερομηνία γέννησης, 5 Μαρτίου 2026.

Δείτε το βίντεο


Το μωρό, όπως αναγράφεται στην καρτέλα, γεννήθηκε στις 8:49 το πρωί, ζυγίζοντας περίπου 3,5 κιλά και με ύψος περίπου 48 εκατοστά.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης ένα λούτρινο παιχνίδι σε σχήμα νυχτερίδας, το οποίο οι θαυμαστές του Όζι Όσμπορν μεταφράζουν ως μια αναφορά στο περιστατικό του 1982, όταν ο τραγουδιστής των Black Sabbath δάγκωσε το κεφάλι μιας ζωντανής νυχτερίδας πάνω στη σκηνή.

Η νεογέννητη Όζι Ματίλντα είναι το πέμπτο παιδί του Τζακ Όσμπορν, με τη μικρή να έχει ήδη τέσσερις μεγαλύτερες αδελφές. Τρεις που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Λίζα Στέλι καθώς και τη Μέιπλ Άρτεμις Όσμπορν, που είναι 3 ετών, από τον γάμο του με τη σημερινή σύζυγό του, Άρι.

Κλείσιμο
Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Τζακ είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της συζύγου του σε συνέντευξή του στη The Sun, σημειώνοντας ότι ο πατέρας του πρόλαβε να μάθει τα χαρμόσυνα νέα πριν από τον θάνατό του τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών.

Ο ίδιος και η σύζυγός του, όπως είχε τονίσει, ήταν «ενθουσιασμένοι» με τον ερχομό του μωρού, το οποίο, όπως είπε, ήρθε «σχεδόν θαυματουργικά».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης