Όζι Όσμπορν: Ο θάνατός του ήταν μία έκπληξη, δεν περιμέναμε ότι θα συνέβαινε τόσο γρήγορα, είπε ο γιος του
Προφανώς όλοι ήξεραν ότι ήταν άρρωστος, διευκρίνισε ο Τζακ Όσμπορν
Έκπληξη πέρα από πόνο ένιωσε ο γιος του Όζι Όσμπορν μετά τον θάνατο του πατέρα του. Ο εμβληματικός frontman των Black Sabbath έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα με την υγεία του.
Ο Τζακ Όσμπορν επισήμανε πως, αν και η οικογένεια του σπουδαίου καλλιτέχνη, είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του, περίμεναν πως ο θάνατός του θα ερχόταν αργότερα.
«Ήταν όρθιος, έκανε τα δικά του, έφαγε πρωινό και αυτό ήταν», είπε αρχικά στο podcast «Hate to Break it to Ya», περιγράφοντας την τελευταία μέρα του πατέρα του, ενώ τόνισε πως «δεν ήταν δραματική». Ο Τζακ Όσμπορν εξομολογήθηκε επίσης ότι ο θάνατος του θρύλου της heavy metal «ήταν σίγουρα μια έκπληξη».
«Προφανώς όλοι ήξεραν ότι ήταν άρρωστος. Αλλά δεν περιμέναμε ότι θα συνέβαινε τόσο γρήγορα όσο συνέβη. Νομίζω ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του», μοιράστηκε.
Ο Τζακ Όσμπορν μίλησε επίσης για μια τρυφερή στιγμή που μοιράστηκε με τον πατέρα του μετά την τελευταία συναυλία του με τους Black Sabbath, η οποία πραγματοποιήθηκε λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.
«Τον έβαζα για ύπνο και βούρτσιζε τα δόντια του ή κάτι τέτοιο και κοιτούσε τον εαυτό του στον καθρέφτη και λέει: “Νομίζω ότι θα κόψω τα μαλλιά μου”. Του λέω: “Γιατί;” Και μου λέει: “Έχω αποσυρθεί. Δεν είμαι πια ροκ σταρ”», θυμήθηκε. «Όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω: “Ναι, είχε τελειώσει. Ήταν εντάξει με το ταξίδι του”», πρόσθεσε ο Τζακ.
Αναφερόμενος στην τελευταία συναυλία του Όζι Όσμπορν, ο γιος του τόνισε ότι ο πατέρας του ήταν ενθουσιασμένος για εκείνη τη σημαντική στιγμή. «Ήταν σε φάση: “Πάμε”. Ήταν εκεί για να κάνει τη δουλειά του», κατέληξε.
Jack Osbourne describes late father Ozzy’s final hours before ‘surprise’ death https://t.co/UwOkP9JKeR pic.twitter.com/2A9kojo5Nv— Page Six (@PageSix) March 6, 2026
