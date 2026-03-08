Όζι Όσμπορν: Ο γιος του θυμήθηκε τη στιγμή που κατάλαβε ότι ερχόταν το «τέλος» του θρυλικού τραγουδιστή
Ο εμβληματικός frontman των Black Sabbath πέθανε λίγες μέρες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία που έδωσε με το συγκρότημα
Τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ερχόταν το «τέλος» για τον Όζι Όσμπορν θυμήθηκε ο γιος του.
Ο εμβληματικός frontman των Black Sabbath πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου 2025, μόλις 17 ημέρες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία που έδωσε με το συγκρότημα. Ο Τζακ Όσμπορν εμφανίστηκε σε επεισόδιο του podcast HATE TO BREAK IT TO YA, όπου μίλησε για τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του πατέρα του.
Σε κάποια στιγμή μοιράστηκε μια συγκλονιστική συζήτηση που είχε με τον θρύλο της heavy metal το βράδυ μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Sabbath, η οποία τον έκανε να συνειδητοποιήσει κάτι οδυνηρό. Καθώς ο Τζακ Όσμπορν βοηθούσε τον πατέρα του να πάει για ύπνο, εκείνος του εκμυστηρεύτηκε πως ήθελε να «κόψει τα μαλλιά του».
«Λίγο πριν φύγω, τον έβαζα για ύπνο και εκείνος βούρτσιζε τα δόντια του ή κάτι τέτοιο. Κοιταζόταν στον καθρέφτη και είπε: “Νομίζω ότι θα κόψω τα μαλλιά μου”», περιέγραψε. Τότε τον ρώτησε γιατί, με τον Όζι Όσμπορν να απαντά: «Έχω αποσυρθεί. Δεν είμαι πια ροκ σταρ».
Ανέφερε επίσης ότι ο πατέρας του είχε κόψει κοντά τα μαλλιά του μόνο μία φορά στο παρελθόν και είχε ξυρίσει το κεφάλι του «μία φορά μόνο για να εκνευρίσει τη μητέρα μου» τη δεκαετία του 1980. «Και όταν το σκέφτομαι αυτό, λέω μέσα μου: “Ναι, είχε τελειώσει. Ήταν συμφιλιωμένος με την πορεία του”», υποστήριξε.
Ο Τζακ Όσμπορν μίλησε επίσης για την τελευταία ημέρα της ζωής του σποδαίου καλλιτέχνη. «Νομίζω ότι σε έναν βαθμό έχουμε επιλογή», εξήγησε, εκφράζοντας μια πιο φιλοσοφημένη άποψη.
«Αν είσαι άρρωστος, αν το σώμα σου βρίσκεται σε ένα σημείο όπου είναι σαν να σου λέει “έχεις μια επιλογή εδώ”, σε ένα βαθύ πνευματικό επίπεδο πιστεύω ότι ίσως, συνειδητά ή υποσυνείδητα, παίρνεις μια απόφαση και λες: “Εντάξει, είμαι έτοιμος να προχωρήσω”», πρόσθεσε. Ωστόσο, όταν τελικά πέθανε ο πατέρας του, ο Τζακ Όσμπορν παραδέχθηκε ότι ο θάνατός του ήταν «έκπληξη».
«Προφανώς όλοι γνώριζαν ότι ήταν άρρωστος… αλλά δεν περιμέναμε να συμβεί τόσο γρήγορα. Ήταν όρθιος, έκανε τα πράγματά του, έφαγε πρωινό, και αυτό ήταν. Δεν περιμέναμε να συμβεί τόσο γρήγορα. Νομίζω απλώς ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο του», κατέληξε.
Jack Osbourne recalls devastating moment he realized dad Ozzy was 'done' weeks before his death https://t.co/boz8uqeMje— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 8, 2026
