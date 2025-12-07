Όζι Όσμπορν: Ο γιος του θα γίνει πατέρας για πέμπτη φορά, πρόλαβε να ενημερώσει τον πατέρα του για την εγκυμοσύνη πριν πεθάνει
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του θα γίνει πατέρας για πέμπτη φορά, πρόλαβε να ενημερώσει τον πατέρα του για την εγκυμοσύνη πριν πεθάνει

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του, Αρί Γκίρχαρτ περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Ιωάννα Μαρίνου
Για μία ευχάριστη είδηση είχε ενημερωθεί ο Όζι Όσμπορν πριν φύγει από τη ζωή, καθώς όπως αποκαλύφθηκε ο γιος του,  Τζκακ και η σύζυγός του, Αρί Γκίρχαρτ περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Ο γιος του θρύλου της heavy metal θα γίνει πατέρας για πέμπτη φορά. Σε δηλώσεις που έκανε στην εφημερίδα «The Sun» την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σχολίασε ότι ο πατέρας πρόλαβε να μάθει ότι θα γινόταν παππούς το καλοκαίρι.  Ο Τζακ περιέγραψε την εγκυμοσύνη της συζύγου του ως μια ανακουφιστική είδηση εν μέσω του πένθους που βιώνει η οικογένειά του λόγω του θανάτου του Όζι, που έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου, σε ηλικία 76 ετών.

Μιλώντας για την εγκυμοσύνη της συζύγου του, οΤζκακ Όσμπορν  δήλωσε:«Είναι ένα καταπληκτικό νέο. Σίγουρα έχει απορροφήσει ένα κομμάτι της θλίψης και έχει μετατοπιστεί σε κάτι πιο ελπιδοφόρο. Για μένα ήταν εύκολο, νομίζω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο για τη γυναίκα μου».

Ο Τζακ έχει αποκτήσει τρεις κόρες από τον γάμο με την πρώτη σύζυγό του, Λίζα Στέλι, ο οποίος ολοκληρώθηκε με διαζύγιο τον Μάρτιο του 2019.

