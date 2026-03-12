Κέβιν Σπέισι: «Δεν είμαι εθισμένος στο σεξ» - Τι κατέθεσε σε δίκη στην Καλιφόρνια
Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι κέντρο αποκατάστασης στην Αριζόνα επεδίωξε να τον παρουσιάσει ως «εθισμένο στο σεξ»
Σε δίκη στην Καλιφόρνια, ο Κέβιν Σπέισι κατέθεσε ότι δεν είναι εθισμένος στο σεξ, περιγράφοντας τις παρασκηνιακές ενέργειες που οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από την τελευταία σεζόν του «House of Cards».
Κατά την κατάθεσή του στο δικαστήριο, ο ηθοποιός δήλωσε ότι δεν είναι εθισμένος στο σεξ, παρά το γεγονός ότι κέντρο αποκατάστασης στην Αριζόνα τον χαρακτήρισε ως άτομο με καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά.
Ο Κέβιν Σπέισι κατέθεσε την Τρίτη 10 Μαρτίου στη Σάντα Μόνικα, στο πλαίσιο της δίκης που αφορά στη διακοπή της τελευταίας σεζόν της σειράς «House of Cards». Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ερωτήθηκε για την περίοδο που πέρασε στο κέντρο αποκατάστασης The Meadows, όπου είχε εισαχθεί μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.
Όπως ανέφερε, αρχικά ένας επαγγελματίας υγείας στο κέντρο του είπε ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως εθισμένος στο σεξ. Ωστόσο, στη συνέχεια ενημερώθηκε ότι το κέντρο είχε διαγνωστεί με καταναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά.
Ο ίδιος αμφισβήτησε αυτή τη διάγνωση και ισχυρίστηκε ότι ο ιδρυτής του κέντρου του ζήτησε αργότερα να γίνει γνωστό πρόσωπο που θα μιλά δημόσια για τον εθισμό στο σεξ. «Ήταν απόλυτα προφανές ότι ήθελαν να είμαι εθισμένος στο σεξ», κατέθεσε χαρακτηριστικά.
Η παραμονή του στο συγκεκριμένο κέντρο έχει αποτελέσει βασικό θέμα της δίκης, η οποία διεξάγεται στη Σάντα Μόνικα. Η υπόθεση έρχεται έπειτα από σειρά δικαστικών διαδικασιών για τον ηθοποιό τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και η δίκη στο Λονδίνο το 2023 για κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, από τις οποίες τελικά αθωώθηκε.
Kevin Spacey says he's not a sex addict, but claims a rehab center in Arizona wanted him to be one.
Details: https://t.co/wUS6bF2Ja3 pic.twitter.com/uGn4p5hs7L
