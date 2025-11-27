Ξανά στο δικαστήριο ο Κέβιν Σπέισι - Τρεις άνδρες κατηγορούν τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση
Ξανά στο δικαστήριο ο Κέβιν Σπέισι - Τρεις άνδρες κατηγορούν τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση
Ο ηθοποιός συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες και μιλά για οικονομική κατάρρευση
Ο Κέβιν Σπέισι θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2026, τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας.
Οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2000 και 2015, με έναν από τους ενάγοντες, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, να έχει άρει την ανωνυμία του, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν ανώνυμοι. Ο Σπέισι αρνείται όλες τις κατηγορίες.
Η δίκη ορίστηκε προσωρινά για τις 12 Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Η υπόθεση έρχεται μετά την πλήρη αθώωση του Σπέισι σε εννέα κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων στο Λονδίνο το 2023, καθώς και τη δικαστική απόφαση σε δίκη στις ΗΠΑ, όπου κρίθηκε ότι δεν έκανε κάτι στον Άντονι Ραπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι ο ηθοποιός τον παρενόχλησε όταν ήταν 14 ετών.
Φωτογραφία άρθρου: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2000 και 2015, με έναν από τους ενάγοντες, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, να έχει άρει την ανωνυμία του, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν ανώνυμοι. Ο Σπέισι αρνείται όλες τις κατηγορίες.
Kevin Spacey is set to face more claims of sexual assault in London civil court next year.— Variety (@Variety) November 27, 2025
Three men have sued the actor over allegations that he assaulted them between 2000 and 2013. A provisional trial date of Oct. 12, 2026 has been suggested. https://t.co/eOsJGm1VS4
Φωτογραφία άρθρου: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ειδήσεις σήμερα:
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα