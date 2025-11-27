Ξανά στο δικαστήριο ο Κέβιν Σπέισι - Τρεις άνδρες κατηγορούν τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση
GALA
Κέβιν Σπέισι Δικαστήρια Σεξουαλικές Επιθέσεις

Ξανά στο δικαστήριο ο Κέβιν Σπέισι - Τρεις άνδρες κατηγορούν τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση

Ο ηθοποιός συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες και μιλά για οικονομική κατάρρευση

Ξανά στο δικαστήριο ο Κέβιν Σπέισι - Τρεις άνδρες κατηγορούν τον ηθοποιό για σεξουαλική κακοποίηση
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κέβιν Σπέισι θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2026, τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας.

Οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2000 και 2015, με έναν από τους ενάγοντες, τον Βρετανό ηθοποιό Ρουάρι Κάνον, να έχει άρει την ανωνυμία του, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν ανώνυμοι. Ο Σπέισι αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η δίκη ορίστηκε προσωρινά για τις 12 Οκτωβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Η υπόθεση έρχεται μετά την πλήρη αθώωση του Σπέισι σε εννέα κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων στο Λονδίνο το 2023, καθώς και τη δικαστική απόφαση σε δίκη στις ΗΠΑ, όπου κρίθηκε ότι δεν έκανε κάτι στον Άντονι Ραπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι ο ηθοποιός τον παρενόχλησε όταν ήταν 14 ετών.

Φωτογραφία άρθρου: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ειδήσεις σήμερα:

Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική

«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης