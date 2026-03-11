Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει πρώτη φορά γυρίσματα για διεθνή ταινία: Ένιωσα βαθιά συγκίνηση
Πόσο συγκινητικό είναι για εμένα που τα κατάφερα, σχολίασε το μοντέλο και ηθοποιός
Γυρίσματα για πρώτη φορά σε διεθνή ταινία ξεκίνησε η Κλέλια Ανδριολάτου, περιγράφοντας τη συγκίνηση που ένιωσε με το νέο της επαγγελματικό βήμα.
Το μοντέλο και ηθοποιός ανάρτησε την Τρίτη 10 Μαρτίου φωτογραφίες στο Instagram από την παραμονή της στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα από την εμπειρία της στα στούντιο της Paramount Pictures.
Όπως ανέφερε η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε για πρώτη φορά ADR σε διεθνή ταινία, δηλαδή για επανηχογράφηση των διαλόγων της, σημειώνοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής της πως ένιωθε συγκινημένη: «ADR στην Paramount για την πρώτη μου διεθνή ταινία! Βλέποντας το όνομά μου γραμμένο σε αυτό το χαρτί, σε αυτό το μέρος, για πρώτη φορά, ένιωσα βαθιά συγκίνηση και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι που βρίσκομαι εδώ σήμερα και πόσο συγκινητικό είναι για μένα που τα κατάφερα».
