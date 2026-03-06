Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
GALA
Κλέλια Ανδριολάτου Βάσια Κωσταρά Λος Άντζελες

Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά

Να μείνω ή να φύγω; σχολίασε η ηθοποιός, αφού δημοσίευσε στιγμιότυπα στο Instagram

Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
15 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες ταξίδεψαν η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά.

Η ηθοποιός και η σχεδιάστρια μόδας πόζαραν μέσα σε ένα κάμπριο αυτοκίνητο και σε εμβληματικά σημεία της πόλης και απαθανάτισαν τα μέρη που επισκέφτηκαν, με την πρώτη να μοιράζεται μερικές εικόνες από το ταξίδι τους με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. «Να μείνω ή να φύγω;», σχολίασε σε μία από τις αναρτήσεις που έκανε στα social media η Κλέλια Ανδριολάτου.

Δείτε τις αναρτήσεις που έκανε η ηθοποιός

Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά

Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά

Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά

Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
Κλείσιμο
Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
15 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης