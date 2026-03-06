Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
Ταξίδι στο Λος Άντζελες για την Κλέλια Ανδριολάτου και τη Βάσια Κωσταρά
Να μείνω ή να φύγω; σχολίασε η ηθοποιός, αφού δημοσίευσε στιγμιότυπα στο Instagram
Στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες ταξίδεψαν η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά.
Η ηθοποιός και η σχεδιάστρια μόδας πόζαραν μέσα σε ένα κάμπριο αυτοκίνητο και σε εμβληματικά σημεία της πόλης και απαθανάτισαν τα μέρη που επισκέφτηκαν, με την πρώτη να μοιράζεται μερικές εικόνες από το ταξίδι τους με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram. «Να μείνω ή να φύγω;», σχολίασε σε μία από τις αναρτήσεις που έκανε στα social media η Κλέλια Ανδριολάτου.
Δείτε τις αναρτήσεις που έκανε η ηθοποιός
