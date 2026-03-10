Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

Πριν από μερικές ημέρες ο Επίσκοπος Χρυσόστομος είχε μιλήσει ξανά στο «Πρωινό» και ανέφερε πως τα προβλήματα που είχε η Ναταλία Λιονάκη με την οικογένειά της την οδήγησαν στο να απομονωθεί: «Όταν η αδελφή ξεκίνησε να πάει να γίνει μοναχή, αντέδρασε η μητέρα της, η οικογένειά της και δημιούργησαν προβλήματα πολλά στην εκκλησία κάτω στην Κρήτη. Αναστάτωση πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Οπότε η αδελφή προτίμησε να εξαφανιστεί, για να μην ενοχλείται, διότι η μητέρα της έκανε πόλεμο εναντίον της. Δεν είναι κανένα μικρό κοριτσάκι για να πάρει μία απόφαση επιπόλαιη. Ήταν μεστή γυναίκα και μάλιστα είχε πρόοδο στην επαγγελματική της ζωή. Δεν δικαιολογείται αυτή η τόση μεγάλη εχθρότητα απέναντι στην κόρη τους και μάλιστα τόση μεγάλη δημοσιοποίηση. Μέχρι ένα σημείο μπορεί ο γονιός να έχει μια γνώμη. Και ξέρεις ότι από αυτή τη γνώμη, φαίνεται και αν πραγματικά υπάρχει πραγματική κλίση. Γιατί αν με αυτή την αντίδραση των γονιών κλονιστεί ο υποψήφιος μοναχός ή μοναχή, φαίνεται ότι δεν είχε πραγματική κλίση. Δεν θέλουμε ποτέ να έχουμε αντιδικία με τους γονείς. Σε ένα μοναστήρι οι γονείς μιας μοναχής είναι και δικοί μας γονείς. Γινόμαστε μια οικογένεια όλοι. Αν κάποια στιγμή θελήσουν οι γονείς της να μιλήσουν, να τη δουν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και μάλιστα μπορώ και να το επιδιώξω», είχε δηλώσει.