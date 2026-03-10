Επέστρεψε από την Ιρλανδία η Ελένη Μενεγάκη: Πέρασα φανταστικά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Η παρουσιάστρια τις προηγούμενες ημέρες δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Ιρλανδία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Ιρλανδική απόδραση».Στη δεύτερη ανάρτηση σημείωσε στη λεζάντα: «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία».