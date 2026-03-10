Επέστρεψε από την Ιρλανδία η Ελένη Μενεγάκη: Πέρασα φανταστικά
Επέστρεψε από την Ιρλανδία η Ελένη Μενεγάκη: Πέρασα φανταστικά

Η παρουσιάστρια αρνήθηκε να απαντήσει για οτιδήποτε άλλο στους δημοσιογράφους την περίμεναν στο αεροδρόμιο

Γεωργία Κοτζιά
Από το ταξίδι που έκανε στην Ιρλανδία επέστρεψε η Ελένη Μενεγάκη και οι δημοσιογράφοι την περίμεναν στο αεροδρόμιο για της κάνουν ερωτήσεις. Παρόλα αυτά, αρκέστηκε να πει πως πέρασε φανταστικά και αποχώρησε.

Η παρουσιάστρια μιλώντας στην εκπομπή «Buoniorno» την Τρίτη 10 Μαρτίου επισήμανε επιπλέον πως δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή της.

Η Ελένη Μενεγάκη είπε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα είπαμε τώρα. Πέρασα φανταστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό. Με πετυχαίνετε στην περίοδο που με πετυχαίνετε πάντα».

Οι φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη από την Ιρλανδία

Η παρουσιάστρια τις προηγούμενες ημέρες δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Ιρλανδία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Ιρλανδική απόδραση».

Στη δεύτερη ανάρτηση σημείωσε στη λεζάντα: «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία».

