Επέστρεψε από την Ιρλανδία η Ελένη Μενεγάκη: Πέρασα φανταστικά
Η παρουσιάστρια αρνήθηκε να απαντήσει για οτιδήποτε άλλο στους δημοσιογράφους την περίμεναν στο αεροδρόμιο
Από το ταξίδι που έκανε στην Ιρλανδία επέστρεψε η Ελένη Μενεγάκη και οι δημοσιογράφοι την περίμεναν στο αεροδρόμιο για της κάνουν ερωτήσεις. Παρόλα αυτά, αρκέστηκε να πει πως πέρασε φανταστικά και αποχώρησε.
Η παρουσιάστρια μιλώντας στην εκπομπή «Buoniorno» την Τρίτη 10 Μαρτίου επισήμανε επιπλέον πως δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή της.
Η Ελένη Μενεγάκη είπε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα είπαμε τώρα. Πέρασα φανταστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό. Με πετυχαίνετε στην περίοδο που με πετυχαίνετε πάντα».
Δείτε το βίντεο
Οι φωτογραφίες της Ελένης Μενεγάκη από την Ιρλανδία
Η παρουσιάστρια τις προηγούμενες ημέρες δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Ιρλανδία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην πρώτη ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Ιρλανδική απόδραση».
Στη δεύτερη ανάρτηση σημείωσε στη λεζάντα: «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
