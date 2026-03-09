Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
Η παρουσιάστρια μοιράστηκε νέες εικόνες από την απόδρασή της
Νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη, αναφέροντας ότι ολοκληρώθηκε το ταξίδι της.
Η παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα. «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία» σημείωσε η Ελένη Μενεγάκλη στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφέροντας ότι το ταξίδι της έφτασε στο τέλος του.
Δείτε την ανάρτησή της
