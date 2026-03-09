Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
GALA
Ελένη Μενεγάκη Ιρλανδία Ταξίδι

Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε νέες εικόνες από την απόδρασή της

Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη, αναφέροντας ότι ολοκληρώθηκε το ταξίδι της.

Η παρουσιάστρια έκανε μία ανάρτηση τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα.  «Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι στην Ιρλανδία» σημείωσε η Ελένη Μενεγάκλη στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφέροντας ότι το ταξίδι της έφτασε στο τέλος του.

Δείτε την ανάρτησή της



Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
Η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Ιρλανδία: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ταξίδι
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης