Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στην Ιρλανδία, οι φωτογραφίες που δημοσίευσε
Η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε στα μέρη που επισκέφτηκε και μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους

Μία απόδραση στο εξωτερικό πραγματοποίησε η Ελένη Μενεγάκη. Αυτή τη φορά η παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Ιρλανδία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στα σχετικά στιγμιότυπα η Ελένη Μενεγάκη απαθανατίζεται ευδιάθετη σε με φόντο αξιοθέατα και άλλα μέρη που επισκέφτηκε, ενώ ποζάρει και μεταμορφωμένη σε Leprechaun, το μικρόσωμο ξωτικό της ιρλανδικής λαϊκής παράδοσης. «Ιρλανδική απόδραση», ήταν το σχόλιο που συνόδευε τις εικόνες από το ταξίδι της.

Δείτε τις φωτογραφίες


