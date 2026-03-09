Δημήτρης Αλεξάνδρου: Όταν είδα το βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου έπαθα σοκ, ανέβηκε μόνο του
Το πρώην μοντέλο απάντησε για την ανάρτηση που είχε γίνει viral με την τραγουδίστρια από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη
Για το βίντεο που είχαν ανεβάσει με τη Ρία Ελληνίδου στα social media από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη μίλησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, εξηγώντας πως έπαθε σοκ όταν το είδε, καθώς φαίνεται πως δημοσιεύτηκε κατά λάθος.
Το πρώην μοντέλο ήταν καλεσμένο στο «Πρωινό» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και ρωτήθηκε αρχικά ποιος πλήρωσε τις διακοπές αυτές. «Το ταξίδι το πλήρωσε η ζωή», απάντησε γελώντας, ενώ ρωτήθηκε και αν άνθισε ο έρωτας με την τραγουδίστρια, αλλά δεν θέλησε να απαντήσει ξεκάθαρα και είπε: «Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες. Ταιριάζουμε στα θέλω μας».
Όσον αφορά στο βίντεο που είχε ανέβει με την τραγουδίστρια, το οποίο μετά από λίγο σβήστηκε, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δήλωσε: «Όταν είδα το βίντεο που ανεβάσαμε κατά λάθος με τη Ρία έπαθα σοκ. Δεν ξέρω από TikTok. Το τραβήξαμε, μπήκε στην τσέπη μου και ανέβηκε μόνο του. Ήταν στιγμιαίο, γι’ αυτό δεν το έβρισκα και έπαθα σοκ. Εγώ φοβήθηκα ότι κάποιος μου παραβίασε το κινητό».
Στη συνέχεια, εξήγησε για ποιο λόγο δεν επιβεβαιώνει τίποτα από όσα λέγονται για την προσωπική του ζωή: «Έχει αλλάξει όλη μου η κοσμοθεωρία σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα ήθελα να υπερμεγεθύνω οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στη ζωή μου, είτε είναι προσωπικό είτε οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν μου πήγε πολύ καλά, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Οπότε για ποιο λόγο να μπω σε αυτή τη διαδικασία;», τόνισε.
Έπειτα, απάντησε και στη δήλωση που έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος για εκείνον, υποστηρίζοντας πως τον καθύβριζε όταν έλεγε ότι έχει σχέση αλλά πλέον ανεβάζει βίντεο με τη σχέση του: «Τον καθύβριζα; Εγώ δεν έχω κάτι μαζί του. Θέλω να μου απαντήσεις εσύ, ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει αποδεχτεί ποτέ καμιά του σχέση; Όποτε τον ρωτάνε, πετάει χαρταετό. Θυμάσαι το 2017 που τσακωνόντουσαν δυο κοπέλες που είχαν σχέση μαζί του και αυτός έλεγε ότι δεν τις ξέρει και έμενε μαζί τους; Το θυμάσαι όταν βγήκε από το Survivor; Τα είχε ταυτόχρονα και με τις δύο. Λέει για μένα, αλλά αυτός έχει αποδεχθεί ποτέ τις σχέσεις του;», είπε χαρακτηριστικά.
