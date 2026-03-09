Δημήτρης Αλεξάνδρου: Όταν είδα το βίντεο με τη Ρία Ελληνίδου έπαθα σοκ, ανέβηκε μόνο του

Στη συνέχεια, εξήγησε για ποιο λόγο δεν επιβεβαιώνει τίποτα από όσα λέγονται για την προσωπική του ζωή: «Έχει αλλάξει όλη μου η κοσμοθεωρία σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα ήθελα να υπερμεγεθύνω οτιδήποτε κι αν συμβαίνει στη ζωή μου, είτε είναι προσωπικό είτε οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν μου πήγε πολύ καλά, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Οπότε για ποιο λόγο να μπω σε αυτή τη διαδικασία;», τόνισε.

Έπειτα, απάντησε και στη δήλωση που έκανε ο Κωνσταντίνος Βασάλος για εκείνον, υποστηρίζοντας πως τον καθύβριζε όταν έλεγε ότι έχει σχέση αλλά πλέον ανεβάζει βίντεο με τη σχέση του: «Τον καθύβριζα; Εγώ δεν έχω κάτι μαζί του. Θέλω να μου απαντήσεις εσύ, ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει αποδεχτεί ποτέ καμιά του σχέση; Όποτε τον ρωτάνε, πετάει χαρταετό. Θυμάσαι το 2017 που τσακωνόντουσαν δυο κοπέλες που είχαν σχέση μαζί του και αυτός έλεγε ότι δεν τις ξέρει και έμενε μαζί τους; Το θυμάσαι όταν βγήκε από το Survivor; Τα είχε ταυτόχρονα και με τις δύο. Λέει για μένα, αλλά αυτός έχει αποδεχθεί ποτέ τις σχέσεις του;», είπε χαρακτηριστικά.