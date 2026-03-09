Το χρονικό της επίθεσης στο σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς: Η άγνωστη γυναίκα, το κίνητρο και οι πυροβολισμοί

Η ύποπτη άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο έξω από την έπαυλη της τραγουδίστριας





@abc7ny Pop star Rihanna was at her Los Angeles area mansion when a woman opened fire and shot multiple times at the home, sources told ABC News. #rihanna #entertainment #shooting ♬ original sound - ABC7NY - ABC7NY

1:15 – 1:21 μ.μ.: Οι πυροβολισμοί έξω από την έπαυλη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές έως τώρα, η ύποπτη, μια γυναίκα περίπου 30 ετών της οποίας η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, έφτασε στο σημείο οδηγώντας ένα λευκό Tesla. Το όχημα σταμάτησε απέναντι από την πύλη της κατοικίας. Από το εσωτερικό του αυτοκινήτου η γυναίκα άνοιξε πυρ προς το σπίτι με ημιαυτόματο όπλο τύπου AR-15.



Οι αναφορές κάνουν λόγο για αρκετούς πυροβολισμούς, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από περίπου επτά έως δέκα σφαίρες. Ορισμένες σφαίρες χτύπησαν εξωτερικά σημεία της ιδιοκτησίας, όπως την πύλη και έναν τοίχο, ενώ μία φέρεται να διαπέρασε μέρος της κατασκευής.





Το σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς

Αμέσως μετά: Η φυγή της υπόπτου



Περίπου 30 λεπτά αργότερα: Η σύλληψη

Περίπου μισή ώρα μετά την επίθεση, γύρω στις 1:45 με 2:00 μ.μ., αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στο Sherman Oaks, περίπου οκτώ μίλια μακριά από το σπίτι της τραγουδίστριας. Η γυναίκα συνελήφθη και στο όχημα εντοπίστηκε το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται «ως πυροβολισμοί προς κατοικημένη κατοικία και επίθεση με θανατηφόρο όπλο».



Το άγνωστο κίνητρο

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει το κίνητρο της επίθεσης. Τα μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ενδείξεις για προσωπική σχέση της υπόπτου με τη Ριάνα ούτε για προηγούμενες απειλές εναντίον της τραγουδίστριας.



Ούτε η Ριάνα ούτε ο A$AP Rocky έχουν κάνει δημόσια δήλωση για το περιστατικό.



Φωτογραφίες: X17online.com / X17 / Profimedia