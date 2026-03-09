Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς, συνελήφθη γυναίκα που άνοιξε πυρ προς την κατοικία
Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς, συνελήφθη γυναίκα που άνοιξε πυρ προς την κατοικία

Η τραγουδίστρια βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν σημειώθηκε το περιστατικό – Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της γυναίκας που πυροβόλησε από το αυτοκίνητό της

Πυροβολισμοί έξω από το σπίτι της Ριάνα στο Μπέβερλι Χιλς, συνελήφθη γυναίκα που άνοιξε πυρ προς την κατοικία
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) στο Μπέβερλι Χιλς, όταν πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από την κατοικία της Ριάνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα περίπου 30 ετών άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της προς το σπίτι της τραγουδίστριας, ενώ η ίδια βρισκόταν στο εσωτερικό, χωρίς να τραυματιστεί.

Η ύποπτη συνελήφθη στο σημείο από τις αρχές, αφού φέρεται να πυροβόλησε πολλές φορές προς την κατοικία της τραγουδίστριας, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Η Ριάνα, 38 ετών, βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα των πυροβολισμών, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν τραυματίστηκε.


Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, A$AP Rocky, 37 ετών, και τα τρία παιδιά τους: ο ΡΖΑ, τριών ετών, ο Ράιοτ, δύο ετών, και ο Ρόκι, πέντε μηνών.

Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε το περιστατικό.

Αστυνομική κινητοποίηση έξω από την κατοικία

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και κίτρινη κορδέλα ασφαλείας έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομίας του Λος Άντζελες (LAPD) απέκλεισαν επίσης τον δρόμο κοντά στην κατοικία της.

Η Daily Mail ανέφερε ότι επικοινώνησε με εκπροσώπους της Ριάνα και με το Αστυνομικό Τμήμα του Μπέβερλι Χιλς για σχόλιο, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση.

Η έπαυλη των 14 εκατ. δολαρίων όπου ζει η οικογένεια

Η Ριάνα και ο σύντροφός της ζουν μαζί με τα παιδιά τους σε μια πολυτελή έπαυλη αξίας περίπου 14 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 12,9 εκατ. ευρώ) στο Μπέβερλι Χιλς.

Η ιδρύτρια της Fenty Beauty αγόρασε το ακίνητο το 2021. Η κατοικία διαθέτει ανοιχτή εσωτερική αυλή και πισίνα και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σπίτι του σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Το σπίτι διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και επτά μπάνια, βρίσκεται σε έναν ήσυχο και καταπράσινο αδιέξοδο δρόμο στα βουνά και είναι χτισμένο σε οικόπεδο περίπου 2.040 τετραγωνικών μέτρων. Κατασκευάστηκε αρχικά τη δεκαετία του 1930 και προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα από τον δρόμο χάρη στους ψηλούς φράχτες και την πυκνή βλάστηση.
