Μπένι Μπλάνκο για τη διπολική διαταραχή της Σελένα Γκόμεζ: Έχει μανία και μερικές φορές δεν θυμάται καν τι της συμβαίνει
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, σχολίασε η διάσημη τραγουδίστρια

Γεωργία Κοτζιά
Στιγμές μανίας τις οποίες στη συνέχεια δεν θυμάται, περιέγραψε ο Μπένι Μπλάνκο ότι παρουσιάζει η Σελένα Γκόμεζ λόγω της διπολικής διαταραχής, με την οποία έχει διαγνωστεί.

Η διάσημη τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της με την ψυχική της υγεία, αποκαλύπτοντας ότι πριν λάβει τη σωστή διάγνωση διπολικής διαταραχής είχε έρθει αντιμέτωπη με λανθασμένες ιατρικές εκτιμήσεις.

Κατά τη συμμετοχή της στο podcast «Friends Keep Secrets» την Τρίτη 3 Μαρτίου, μαζί με τον σύζυγό της, η Γκόμεζ ανέφερε ότι αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά οι γιατροί είχαν κάνει λανθασμένες υποθέσεις: «Ήξερα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά νομίζω με είχαν διαγνώσει λάθος», δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι απλώς υπέθεταν, και εγώ δοκίμασα πολλούς θεραπευτές. Γι’ αυτό είναι δύσκολο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα. Όλα είναι τόσο περίπλοκα».

Ο Μπλάνκο σημείωσε ότι παρόλο που η Σελένα επισκέπτεται «τέσσερα διαφορετικά κέντρα ψυχικής υγείας», εξακολουθεί να έχει στιγμές μανίας στις οποίες δεν αντιλαμβάνεται αμέσως τι συμβαίνει: «Ξεκινά να συνειδητοποιεί ότι έχει μανία αφού ήδη συμβαίνει, και μερικές φορές δεν θυμάται καν όταν συμβαίνει», εξήγησε ο παραγωγός, που παντρεύτηκε τη Γκόμεζ τον Σεπτέμβριο. «Είναι ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, γιατί δεν πρέπει να μιλάς σε αυτό το άτομο ενώ είναι μέσα στη φάση της μανίας»  συμπλήρωσε.

Η Σελένα Γκόμεζ εξήγησε ότι για να λάβει τη σωστή διάγνωση και θεραπεία χρειάστηκε να απευθυνθεί σε «πολλούς και διαφορετικούς ειδικούς» και τόνισε τη σημασία να μην τα παρατά κανείς: «Δεν μπορείς απλώς να τα παρατήσεις».

Η Γκόμεζ επεσήμανε, ότι αυτές οι στιγμές μανίας δεν αποτελούν λόγο ντροπής για εκείνη: «Δεν ντρέπομαι καθόλου γιατί μπορώ να τις εντοπίσω πιο γρήγορα», είπε και πρόσθεσε: «Αλλά είναι χρήσιμο να έχεις έναν σύντροφο που καταλαβαίνει πού βρίσκεσαι και σε συναντά εκεί που είσαι, και σταδιακά καταλαβαίνεις τι συμβαίνει».

Φωτογραφία άρθρου: AP
