H Τσάπελ Ρόουν ξαναχτύπησε με διαφανές φόρεμα και μόνο ένα στρινγκ από μέσα στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
H Τσάπελ Ρόουν ξαναχτύπησε με διαφανές φόρεμα και μόνο ένα στρινγκ από μέσα στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο

Περίπου έναν μήνα μετά την τόπλες εμφάνισή της στα Grammy που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, η νεαρή τραγουδίστρια ξαναχτύπησε

H Τσάπελ Ρόουν ξαναχτύπησε με διαφανές φόρεμα και μόνο ένα στρινγκ από μέσα στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, δείτε βίντεο
Απτόητη από τις αντιδράσεις που κατά καιρούς προκαλούν οι προκλητικές εμφανίσεις της συνεχίζει η Τσάπελ Ρόουν.

Περίπου έναν μήνα μετά την τόπλες εμφάνισή της στα Grammy που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση, η νεαρή τραγουδίστρια ξαναχτύπησε στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι.

Αφορμή αποτέλεσε η πασαρέλα για την κολεξιόν χειμώνα/καλοκαίρι 2026 του οίκου μόδας McQueen.

Η 28χρονη Ρόουν επέλεξε ένα διάφανες φόρεμα φορώντας από μέσα μόνο ένα μαύρο στρινγκ για να καλύψει τα απόκρυφα μέρη της. Για να πλαισιώσει την εμφάνισή της φόρεσε ένα εντυπωσιακό κολιέ, βαριά σκουλαρίκια και βραχιόλια.




Η ίδια φωτογραφίες της από την επίδειξη στο Instagram, γράφοντας: «ίντσες + σώμα + ίντσες + σώμα = @alexandermcqueen. Τόσο τρελή επίδειξη, Θεέ μου 🤍 ευχαριστώ που με καλέσατε!!»

