Η Τσάπελ Ρόουν απαντά σε όσους διαφώνησαν με την τόπλες εμφάνισή της στα Grammy: Δεν θεωρώ ότι ήμουν τόσο εξωφρενική
Οι περισσότεροι από τους followers της, τη στήριξαν για τη στιλιστική επιλογή της

Με γέλια απάντησε η Τσάπελ Ρόουν στις αντιδράσεις που προκάλεσε η τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Grammy.

Η νεαρή τραγουδίστρια έκρινε, μάλιστα, ότι το φόρεμά της «δεν ήταν ΤΟΣΟ εξωφρενικό».

Η Ρόουν έδωσε την απάντησή της μέσω στο Instagram με φωτογραφίες με το φόρεμα Mugler που επέλεξε για την τελετή της Κυριακής το οποίο όχι μόνο άφηνε αρκετά σημεία του σώματός της ακάλυπτα, αλλά κρεμόταν και από τις θηλές του στήθους της.



«Γελάω γιατί δεν νομίζω ότι είναι ΤΟΣΟ εξωφρενικό. Το look είναι πραγματικά τόσο φοβερό και παράξενο» έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της Ρόουν.

«Σας προτείνω να ασκείτε ελεύθερα τη βούλησή σας, είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ανόητο. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε @grammys και όσους με ψήφισαν!!» κατέληξε στο μήνυμά της.

Αρκετοί από τους followers της, μάλιστα, συμφώνησαν με τη στάση της αυτή, γράφοντας ότι το ντύσιμό της στα Grammys ήταν «το πιο cool» και «απλά τέλειο».

Η τραγουδίστρια ήταν υποψήφια για δύο Grammys την Κυριακή — για το Άλμπουμ της Χρονιάς και την Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία - αλλά έφυγε με άδεια χέρια.
