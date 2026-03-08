Ευδοκία Ρουμελιώτη: Μου στοιχίζει που ο γιος μου δεν έχει άλλα δύο αδέρφια
Προσπαθήσαμε με εξωσωματική και δεν ήρθε, εξήγησε η ηθοποιός
Την επιθυμία που είχε να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί μοιράστηκε η Ευδοκία Ρουμελιώτη. Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως της στοιχίζει ψυχολογικά που ο γιος της πέρα από τα παιδιά του πρώην συζύγου της, δεν έχει άλλο αδερφάκι, αναφέροντας πως κατέφυγαν σε εξωσωματική, χωρίς όμως να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
«Μου στοιχίζει που ο Δημήτρης δεν έχει άλλα δύο αδέρφια. Αν μπορούσα. Προσπάθησα μετά τον Δημήτρη να κάνω κι άλλο παιδί, δεν ήρθε. Και προσπαθήσαμε και με εξωσωματική και χαίρομαι που το λέω αυτό, γιατί δεν θέλω να υπάρχει κανένα ταμπού», εξομολογήθηκε η Ευδοκία Ρουμελιώτη ως καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμα-δες», το Σάββατο 8 Μαρτίου.
Παράλληλα, διευκρίνισε πως αυτό που την απασχολεί πάνω από όλα είναι η ευτυχία του γιου της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Νομίζω ότι όσο μεγαλώνει ο Δημήτρης, το μόνο που με ενδιαφέρει μεγαλώνοντας, είναι να είναι ευτυχισμένος. Οπότε νομίζω ότι αν ερωτευτεί και μου φέρει μια κοπέλα που νιώθω ότι θα τον κάνει ευτυχισμένο και θα τον προσέχει και αυτός θα είναι καλά με αυτό, νομίζω ότι επειδή το απωθημένο μου είναι να έχω μια κόρη, νομίζω ότι θα γίνει κόρη μου».
Όσον αφορά στο πόσο έχει αλλάξει μετά τον ερχομό του γιου της, η Ευδοκία Ρουμελιώτη σημείωσε: «Με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σε άλλα πράγματα προς το καλύτερο, σε άλλα πράγματα προς το χειρότερο. Ας πούμε, έχω πάρα πολύ άγχος ως άνθρωπος έτσι και αλλιώς, ο Δημήτρης μου το διπλασίασε αυτό το άγχος. Γιατί ένιωθα άγχος για τον εαυτό μου, τώρα νιώθω άγχος και για ένα άλλο πλάσμα».
Στη συνέχεια, εκμυστηρεύτηκε ότι τη φοβίζει η σκέψη πως ο γιος της, όταν φτάσει στην εφηβεία, θα αποξενωθεί από εκείνη: «Στην εφηβεία φοβάμαι το κλείσιμο της πόρτας. Και αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ στην εφηβεία είναι μήπως νιώσει ο Δημήτρης ότι δεν μπορεί να μας τα πει όλα. Αυτό δηλαδή που παλεύω είναι να νιώθει ότι μπορεί να μας τα πει όλα. Ξέρεις τι προσπαθώ εγώ να κάνω, και νομίζω ότι κάπως με τον Δημήτρη το έχω βρει αυτό. Όταν έρθει να μου πει κάτι, το οποίο θα το θεωρήσω βλακεία, ναι μεν θα του το πω, μπορεί να έρθουμε σε σύγκρουση, αλλά μετά το βράδυ θα πάω να το συζητήσω μαζί του».
