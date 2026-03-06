Βίβιαν Κοντομάρη: Έχω σκεφτεί να παρατήσω τον χώρο της υποκριτικής, όπως κάθε ηθοποιός που σέβεται τον εαυτό του
Βίβιαν Κοντομάρη Ηθοποιός

Βίβιαν Κοντομάρη: Έχω σκεφτεί να παρατήσω τον χώρο της υποκριτικής, όπως κάθε ηθοποιός που σέβεται τον εαυτό του

Δείτε το βίντεο με όσα είπε η ηθοποιός σε τηλεοπτική εκπομπή

Βίβιαν Κοντομάρη: Έχω σκεφτεί να παρατήσω τον χώρο της υποκριτικής, όπως κάθε ηθοποιός που σέβεται τον εαυτό του
Η σκέψη να εγκαταλείψει τον χώρο της υποκριτικής έχει περάσει από το μυαλό της Βίβιαν Κοντομάρη, όπως δήλωσε η ίδια, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η ηθοποιός υποστήριξε ότι κάθε άνθρωπος που υπηρετεί το συγκεκριμένο επάγγελμα και σέβεται τον εαυτό του έχει σκεφτεί κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής να αποχωρήσει από αυτόν τον κλάδο.

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, η Βίβιαν Κοντομάρη είπε χαρακτηριστικά: «Έχω σκεφτεί να παρατήσω τον χώρο της υποκριτικής. Κάθε ηθοποιός που σέβεται τον εαυτό του έχει αισθανθεί κάποια στιγμή, τουλάχιστον για μία φορά, ότι ''πρέπει να τα παρατήσω, θέλω να τα παρατήσω τώρα''». 

Δείτε το βίντεο

