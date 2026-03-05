Τάνια Τσανακλίδου για την περιπέτεια υγείας της: Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, έπαθα ρήξη μηνίσκου και τώρα είμαι με το μπαστουνάκι μου

Κλείσιμο

Η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου βρισκόταν στο θέατρο Ακροπόλ και έπαιζε στην παράσταση, όμως από νωρίς αισθανόταν έντονη αδιαθεσία και εμφανίστηκε τελικά υποβασταζόμενη με μπαστούνι ώστε να μη διακοπεί το έργο. Στο τέλος αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να σιγουρευτεί πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό.Όπως εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στις 16 Φεβρουαρίου, δημιουργήθηκε πρόβλημα λόγω κούρασης και ενός παλιού τραυματισμού της. Η Τάνια Τσανακλίδου είχε πει αναλυτικά: «Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις. Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσοτν δύο παραστάσεις».