Ο Τζιμ Κάρεϊ ξεκαθάρισε πως εμφανίστηκε ο ίδιος στα Σεζάρ βάζοντας τέλος στις φήμες
Η αλλαγμένη εικόνα του και η ανάρτηση ενός μακιγιέρ ειδκών εφέ έκανε πολλούς να αναρωτιούνται, αν ο ηθοποιός αντικαταστάθηκε
Τα πράγματα στη θέση τους θέλησε να βάλει ο Τζιμ Κάρεϊ μετά τα ερωτήματα που προέκυψαν σχετικά με το αν ήταν όντως εκείνος που εμφανίστηκε στην 51η τελετή απονομής των Σεζάρ για να παραλάβει το τιμητικό βραβείο.
Η εικόνα που παρουσίασε ο 64χρονος ηθοποιός προκάλεσε σχόλια, με πολλούς να επισημαίνουν πως είναι αγνώριστος. Μία ανάρτηση που ακολούθησε όμως προκάλεσε περισσότερο θόρυβο. Συγκεκριμένα, η δημοσίευση του μακιγιέρ ειδικών εφέ, Άλεξις Στόουν, στο Instagram πυροδότησε τις φήμες περί αντικατάστασής του. Αφού δημοσίευσε μία φωτογραφία του σταρ του Χόλιγουντ στον λογαριασμό του, έγραψε στη λεζάντα: «Ο Άλεξις Στόουν ως Τζιμ Κάρεϊ στο Παρίσι».
Τώρα, η επί χρόνια εκπρόσωπος του ηθοποιού, Μάρλια Λέσλι, ξεκαθαρίζει στο TMZ: «Ο Τζιμ Κάρεϊ παρευρέθηκε στα Βραβεία César, όπου παρέλαβε το Τιμητικό Βραβείο Σεζάρ».
Νωρίτερα, δηλώσεις έκανε και ο Γκρεγκορί Κολιέ, εκπρόσωπος των Βραβείων Σεζάρ, λέγοντας στο Variety πως πρόκειται για «ζήτημα χωρίς σημασία», και επιμένοντας πως η παρουσία του ηθοποιού «είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι».
«Από την αρχή, ο Κάρεϊ ήταν εξαιρετικά συγκινημένος από την πρόσκληση της Ακαδημίας. Οκτώ μήνες συνεχών, εποικοδομητικών συζητήσεων. Δούλευε την ομιλία του στα γαλλικά επί μήνες, ρωτώντας με για την ακριβή προφορά ορισμένων λέξεων. Ήρθε με τη σύντροφό του, την κόρη του, τον εγγονό του και 12 στενούς φίλους και μέλη της οικογένειάς του. Ο επί χρόνια εκπρόσωπός του τον συνόδευε. Ο παλιός του φίλος Μισέλ Γκοντρί, που έχει κάνει μια ταινία και δύο σειρές μαζί του, ήταν εκεί και χάρηκαν πολύ που ξανασυναντήθηκαν», τόνισε.
EXCLUSIVE: It really was Jim Carrey at the award show in Paris, his publicist says.— TMZ (@TMZ) March 2, 2026
Read more: https://t.co/TSUrCjj3wM pic.twitter.com/l2UJX7YFpQ
