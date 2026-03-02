Ήταν τελικά ο Τζιμ Κάρεϊ αυτός που εμφανίστηκε στα Σεζάρ; Η ανάρτηση ενός μακιγιέρ ειδικών εφέ προκάλεσε ερωτήματα

Η εμφάνιση του 64χρονου ηθοποιού είχε προκαλέσει σχόλια, με πολλούς να επισημαίνουν πως ήταν αγνώριστος





Ο σταρ του Χόλιγουντ τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του και έδωσε μία συγκινητική ομιλία στα γαλλικά, μόλις παρέλαβε το τιμητικό βραβείο.







Δεν πρόκειται για ρητή ομολογία ότι μεταμφιέστηκε στον ηθοποιό με προσθετικά, ωστόσο -δεδομένου ότι ολόκληρη η δουλειά του βασίζεται σε εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και ότι στο παρελθόν έχει εμφανιστεί μεταμφιεσμένος σε άλλες διασημότητες – αυτό είναι που οι περισσότεροι υποθέτουν. Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Τζιμ Κάρεϊ δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για το ζήτημα.



Δείτε τις ανάρτησεις που πυροδότησαν τις φήμες



Κάτω από την ανάρτηση του Στόουν, χιλιάδες άτομα συζητούν, αναλύουν και σχολιάζουν την κίνησή του. «Δεν αντέχω άλλο άγχος αυτή τη στιγμή, πρέπει να μάθω αν αυτό είναι αληθινό», έγραψε η Μέγκαν Φοξ, ενώ πολλοί ακόμη τοποθετήθηκαν στα σχόλια.



Προς το παρόν, όλα αυτά παραμένουν απλώς μια εικασία και δεν είναι σαφές αν ο ηθοποιός συμμετέχει στο «διαδικτυακό αστείο» ή όχι. Ήταν η φάρσα-παράσταση της χρονιάς; Για την ώρα, η απάντηση παραμένει αβέβαιη.



Απαντώντας στις φήμες, ο Γκρεγκορί Κολιέ, εκπρόσωπος των Βραβείων Σεζάρ, δήλωσε στο Variety ότι πρόκειται για «ζήτημα χωρίς σημασία», επιμένοντας πως η παρουσία του «είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι».



«Από την αρχή, ο Κάρεϊ ήταν εξαιρετικά συγκινημένος από την πρόσκληση της Ακαδημίας. Οκτώ μήνες συνεχών, εποικοδομητικών συζητήσεων. Δούλευε την ομιλία του στα γαλλικά επί μήνες, ρωτώντας με για την ακριβή προφορά ορισμένων λέξεων. Ήρθε με τη σύντροφό του, την κόρη του, τον εγγονό του και 12 στενούς φίλους και μέλη της οικογένειάς του. Ο επί χρόνια εκπρόσωπός του τον συνόδευε. Ο παλιός του φίλος Μισέλ Γκοντρί, που έχει κάνει μια ταινία και δύο σειρές μαζί του, ήταν εκεί και χάρηκαν πολύ που ξανασυναντήθηκαν», τόνισε.