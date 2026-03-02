H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Ήταν τελικά ο Τζιμ Κάρεϊ αυτός που εμφανίστηκε στα Σεζάρ; Η ανάρτηση ενός μακιγιέρ ειδικών εφέ προκάλεσε ερωτήματα
Η εμφάνιση του 64χρονου ηθοποιού είχε προκαλέσει σχόλια, με πολλούς να επισημαίνουν πως ήταν αγνώριστος
Η εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στα Βραβεία Σεζάρ προκάλεσε όχι μόνο σχόλια, αλλά και για ερωτήματα αν ο άνθρωπος που ανέβηκε στη σκηνή της 51ης τελετής απονομής ήταν πράγματι ο 64χρονος ηθοποιός.
Ο σταρ του Χόλιγουντ τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του και έδωσε μία συγκινητική ομιλία στα γαλλικά, μόλις παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Ο «θόρυβος» που ακολούθησε όμως στα social media είχε να κάνει με την εικόνα που παρουσίασε ο Κάρεϊ, ο οποίος για πολλούς ήταν αγνώριστος. «Απρόσμενα μη αναγνωρίσιμος», «Χρειάστηκα λίγο χρόνο για να καταλάβω ότι ήταν αυτός». «Μπορείτε να εξηγήσετε τι έκανε στο πρόσωπό του;», ήταν μερικά από τα σχόλια που είχαν πλημμυρίσει το διαδίκτυο.
Μία ανάρτηση όμως ήταν που πυροδότησε τις φήμες ότι κάποιο άλλο άτομο βρέθηκε στη θέση διάσημου ηθοποιού. Συγκεκριμένα, ο μακιγιέρ ειδικών εφέ, Άλεξις Στόουν, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τζιμ Κάρεϊ από τη βραδιά, με λεζάντα: «Ο Άλεξις Στόουν ως Τζιμ Κάρεϊ στο Παρίσι».
Δεν πρόκειται για ρητή ομολογία ότι μεταμφιέστηκε στον ηθοποιό με προσθετικά, ωστόσο -δεδομένου ότι ολόκληρη η δουλειά του βασίζεται σε εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και ότι στο παρελθόν έχει εμφανιστεί μεταμφιεσμένος σε άλλες διασημότητες – αυτό είναι που οι περισσότεροι υποθέτουν. Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Τζιμ Κάρεϊ δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για το ζήτημα.
Δείτε τις ανάρτησεις που πυροδότησαν τις φήμες
Κάτω από την ανάρτηση του Στόουν, χιλιάδες άτομα συζητούν, αναλύουν και σχολιάζουν την κίνησή του. «Δεν αντέχω άλλο άγχος αυτή τη στιγμή, πρέπει να μάθω αν αυτό είναι αληθινό», έγραψε η Μέγκαν Φοξ, ενώ πολλοί ακόμη τοποθετήθηκαν στα σχόλια.
Προς το παρόν, όλα αυτά παραμένουν απλώς μια εικασία και δεν είναι σαφές αν ο ηθοποιός συμμετέχει στο «διαδικτυακό αστείο» ή όχι. Ήταν η φάρσα-παράσταση της χρονιάς; Για την ώρα, η απάντηση παραμένει αβέβαιη.
Jim Carrey or Alexis Stone: Explaining the complex speculation about actor's latest red carpet appearance https://t.co/rD4YhdQ1oe— Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) March 2, 2026
«Από την αρχή, ο Κάρεϊ ήταν εξαιρετικά συγκινημένος από την πρόσκληση της Ακαδημίας. Οκτώ μήνες συνεχών, εποικοδομητικών συζητήσεων. Δούλευε την ομιλία του στα γαλλικά επί μήνες, ρωτώντας με για την ακριβή προφορά ορισμένων λέξεων. Ήρθε με τη σύντροφό του, την κόρη του, τον εγγονό του και 12 στενούς φίλους και μέλη της οικογένειάς του. Ο επί χρόνια εκπρόσωπός του τον συνόδευε. Ο παλιός του φίλος Μισέλ Γκοντρί, που έχει κάνει μια ταινία και δύο σειρές μαζί του, ήταν εκεί και χάρηκαν πολύ που ξανασυναντήθηκαν», τόνισε.
