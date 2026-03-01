Antigoni Buxton: Λατρεύω τη Σακίρα, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε





Η κυπριακή συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό θα παρουσιάσει Antigoni Buxton , που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 , εκφράζοντας δημόσια τη χαρά της.Η κυπριακή συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό θα παρουσιάσει





τον Μάιο στη Βιέννη, το κομμάτι «Jalla». Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» την Κυριακή 1η Μαρτίου μίλησε τόσο για την προετοιμασία της για τη Eurovision, αλλά και για εκείνους, που υποστηρίζουν ότι μοιάζει με την Κολομβιανή τραγουδίστρια: «Λατρεύω τη Σακίρα, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgrany6yhd5d)

Όσο για τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό θεσμό, η

Antigoni Buxton είπε: «Έκλαψα

».

Η τραγουδίστρια

περιέγραψε επίσης,

πώς βιώνει την προετοιμασία της για τη Eurovision, ενώ στάθηκε και στη σημασία που έχει για εκείνη η εμπειρία:

«

».