Antigoni Buxton: Λατρεύω τη Σακίρα, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε
Antigoni Buxton: Λατρεύω τη Σακίρα, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε
Η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision μίλησε για την προετοιμασία για τον μουσικό διαγωνισμό
Στα σχόλια που τη συγκρίνουν με τηΣακίρα αναφέρθηκε η Antigoni Buxton, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026, εκφράζοντας δημόσια τη χαρά της.
Η κυπριακή συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό θα παρουσιάσει τον Μάιο στη Βιέννη, το κομμάτι «Jalla». Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» την Κυριακή 1η Μαρτίου μίλησε τόσο για την προετοιμασία της για τη Eurovision, αλλά και για εκείνους, που υποστηρίζουν ότι μοιάζει με την Κολομβιανή τραγουδίστρια: «Λατρεύω τη Σακίρα, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgrany6yhd5d)
Όσο για τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό θεσμό, η Antigoni Buxton είπε: «Έκλαψα και δεν μπορούσα να πάρω κανέναν τηλέφωνο να το πω». Η τραγουδίστρια περιέγραψε επίσης, πώς βιώνει την προετοιμασία της για τη Eurovision, ενώ στάθηκε και στη σημασία που έχει για εκείνη η εμπειρία: «Είμαι πολύ καλά και ευχαριστημένη με τις πρόβες που κάνουμε για τη Eurovision. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα έχω άγχος, θέλω να το ζήσω και όταν θα κοιτάω πίσω, να είμαι χαρούμενη. Ήθελα να βάλω κάτι κυπριακό στο τραγούδι μου, γιατί είμαι πολύ περήφανη για τις ρίζες μου. Από πολύ μικρή ήταν το όνειρό μου να πάω στη Eurovision, προσπάθησα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ήμουν έτοιμη».
Ακούστε το «Jalla»
Η κυπριακή συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό θα παρουσιάσει τον Μάιο στη Βιέννη, το κομμάτι «Jalla». Σε συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» την Κυριακή 1η Μαρτίου μίλησε τόσο για την προετοιμασία της για τη Eurovision, αλλά και για εκείνους, που υποστηρίζουν ότι μοιάζει με την Κολομβιανή τραγουδίστρια: «Λατρεύω τη Σακίρα, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον μουσικό θεσμό, η Antigoni Buxton είπε: «Έκλαψα και δεν μπορούσα να πάρω κανέναν τηλέφωνο να το πω». Η τραγουδίστρια περιέγραψε επίσης, πώς βιώνει την προετοιμασία της για τη Eurovision, ενώ στάθηκε και στη σημασία που έχει για εκείνη η εμπειρία: «Είμαι πολύ καλά και ευχαριστημένη με τις πρόβες που κάνουμε για τη Eurovision. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα έχω άγχος, θέλω να το ζήσω και όταν θα κοιτάω πίσω, να είμαι χαρούμενη. Ήθελα να βάλω κάτι κυπριακό στο τραγούδι μου, γιατί είμαι πολύ περήφανη για τις ρίζες μου. Από πολύ μικρή ήταν το όνειρό μου να πάω στη Eurovision, προσπάθησα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ήμουν έτοιμη».
Ακούστε το «Jalla»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα