Κάρα Ντελεβίν: Από τότε που η νηφαλιότητα μπήκε στη ζωή μου, νιώθω περισσότερο παιδί
Έχω αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, τόνισε το μοντέλο
Παιδί νιώθει η Κάρα Ντελεβίν από τότε που καταπολέμησε τους εθισμούς της και οδηγήθηκε στη νηφαλιότητα.
Το διάσημο μοντέλο εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης το 2022 και εντάχθηκε σε πρόγραμμα δώδεκα βημάτων. Έναν χρόνο αργότερα είχε δηλώσει ότι η απόφαση να σταματήσει το αλκοόλ «άξιζε κάθε δευτερόλεπτο». «Για πολύ καιρό ένιωθα ότι έκρυβα πολλά από τους ανθρώπους που με θαύμαζαν. Τελικά νιώθω ότι μπορώ να είμαι ελεύθερη και ο εαυτός μου, ολοκληρωτικά», είχε πει στο παρελθόν.
Σήμερα περιγράφει τη νηφαλιότητα ως μια βαθιά αλλαγή οπτικής, που επαναπροσδιόρισε το πώς αντιλαμβάνεται την προσωπική της αξία. «Από τότε που η νηφαλιότητα μπήκε στη ζωή μου και έχω αλλάξει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, νιώθω περισσότερο παιδί απ’ ό,τι έχω νιώσει ποτέ — με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», δήλωσε στο PEOPLE.
«Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάποια μικρή ανασφάλεια ή μια πληγή γύρω από την αυτοαξία μας και το θέμα δεν είναι να τη πολεμάς, αλλά να αγαπάς αυτό το κομμάτι του εαυτού σου και να δουλεύεις μαζί του», σημείωσε. «Τα λάθη, όλα όσα συνεπάγεται το να είσαι άνθρωπος, να παίρνεις αυτά τα κομμάτια σου και να τα αγαπάς άνευ όρων. Είναι μια πρακτική. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι που κατακτάς μια για πάντα. Πρέπει να το δουλεύεις κάθε μέρα».
Στην καθημερινή της πρακτική περιλαμβάνονται ασκήσεις αναπνοής το πρωί, αλλά και στιγμές ξεγνοισιάς, όπως να βάζει δυνατά τραγούδι της Αντέλ ή της Ριάνα στο αυτοκίνητο και να τραγουδά χωρίς αναστολές.
«Μερικές φορές θα δω κάποιον από το παράθυρο να με κοιτά σαν να είμαι τρελή — και μου αρέσει», εξομολογήθηκε. «Δεν ξέρω γιατί αυτό μου φαίνεται τόσο ασφαλής χώρος. Νομίζω ότι η μουσική είναι κάτι που με κάνει να νιώθω δυνατή. Απλώς να χορεύεις και να απολαμβάνεις το σώμα σου… ξεχνάς όλες τις αναστολές σου. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάντα πολύ σημαντικό, ειδικά τώρα που συμβαίνουν τόσα πολλά και υπάρχει τόσος θόρυβος», κατέληξε.
Cara Delevingne on Sobriety, Self-Acceptance and the Power of Believing You’re Worth It (Exclusive) https://t.co/R4kGnndODu— People (@people) February 26, 2026
